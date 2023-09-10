Итоги недели: ростовчане спасались от БПЛА, а на Дону шло голосование

Еще одной значимой новостью недели стал прилет украинских беспилотников в Ростовскую область. По официальной информации, оба БПЛА были ликвидированы на подлете к Ростову системами ПВО, один из них рухнул за пределами города, а вот второй прилетел в самое сердце южной столицы около 03.00 мск 7 сентября.