Итоги недели: ростовчане спасались от БПЛА, а на Дону шло голосование

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
В начале недели Ростовскую область сотрясла новость о нападении и расстреле участника СВО в Батайске.
По данным СМИ, на мужчину, вернувшегося из зоны соприкосновения, напала группа неизвестных, которые вступили с дончанином в конфликт. В парке имени Ленина неизвестные мужчины начали критиковать СВО и самого военного, после чего началась потасовка, которая закончилась стрельбой из травматического пистолета и госпитализацией военного.
Позднее стало известно, что врачи извлекли из тела пострадавшего пять пуль, всего в теле мужчины насчитали 12 пулевых отверстий. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Спустя некоторое время задержали одного из потенциальных нападавших. Расследование дела продолжается.
Еще одной значимой новостью недели стал прилет украинских беспилотников в Ростовскую область. По официальной информации, оба БПЛА были ликвидированы на подлете к Ростову системами ПВО, один из них рухнул за пределами города, а вот второй прилетел в самое сердце южной столицы около 03.00 мск 7 сентября.
Обломки обрушились на центр города и повредили здания с 10 автомобилями, один из которых выгорел дотла. Кроме того, в результате падения беспилотников один человек был ранен, получив травмы ног, а стоматологическая клиника на Пушкинской, вероятно, лишилась не только окон, но и значительной части дорогостоящего оборудования.
После падения беспилотника власти ограничили движение на улице Пушкинской в границах Буденновского до Халтуринского и приступили к восстановительным работам, а губернатор Василий Голубев пообещал, что никто не забудет про ростовчан, чье имущество пострадало или было уничтожено обломками.
Конец недели ознаменовался для жителей Ростовской области выборами депутатов в Заксобрание региона. Всегда дончанам предстоит выбрать 60 кандидатов, которые войдут в состав ЗСРО.
К 18.00 мск 10 сентября в голосовании приняли участие 39,5% избирателей, за предыдущие два дня выборов проголосовали только 29,6%. До закрытия избирательных участков осталось меньше часа.
Но уже к последнему дню выборов в Ростовской области прогремело несколько скандалов.
Первым из них стали жалобы на агитацию от помощника депутата, юриста Ирины Якымив, которая обвинила председателя ТИК Ворошиловского района Виктора Колупаева в том, что мужчина якобы провел агитационную встречу с одним из кандидатов в Заксобрание Ростовской области. При этом на аудиозаписи, которую представила юрист, было слышно, как неизвестные лица обсуждают процедуру проведения выборов и необходимость выполнять прихоти наблюдателей.
«В случае недоразумений с наблюдателями от других партий, кандидат в депутаты предлагала вызывать специально созданные мобильные бригады, в которые входят мужчины крепкого телосложения», — уточнила Ирина Якымив. В конце записи собеседники обсуждают, что одна из кандидатов «уже победила».
Следующий конфликт был связан с тем, что члена ТИК одной из партий якобы намеренно ударили дверью автомобиля, из-за инцидента на избирательный участок вызвали полицию.
Последним значимым событием, о котором сообщили в ходе выборов, стала потеря почти двухсот бюллетеней избирателей, которые не явились в свой участок. К месту происшествия также вызвали полицию.
Информация обо всех инцидентах находится на проверке. Данные будут обновляться по мере появления официальных комментариев.