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Сборы в кинотеатрах Ростовской области выросли вдвое в 2023 году

Кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области взлетели вдвое летом 2023 года

10 сентября 2023, 06:37
Фото: 1MI
Сборы в кинотеатрах Ростовской области выросли вдвое в 2023 году
Кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области увеличились в два раза летом 2023 года по сравнению с прошлым годом, говорится в докладе, подготовленном экономическими подразделениями территориальных учреждений Банка России.

В докладе сообщается, что по данным оперативных индикаторов, в июле — августе текущего года возросла потребительская активность. Главным образом подобный рост наблюдается в непродовольственном сегменте.

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продаж более чем на четверть. Вырос также объем платных услуг. Это касается сферы услуг. Например, кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области возросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом

Ранее стало известно, что лидирующий в российском и, в частности, ростовском кинопрокате, мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот», по мнению психологов, может оказать негативное влияние на поведение детей.

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