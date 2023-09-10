Кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области взлетели вдвое летом 2023 года

Производитель одежды Ростовской области увеличил планы по открытию новых точек

продаж более чем на четверть. Вырос также объем платных услуг. Это касается сферы услуг. Например, кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области возросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом