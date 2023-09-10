Кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области взлетели вдвое летом 2023 года

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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В докладе сообщается, что по данным оперативных индикаторов, в июле — августе текущего года возросла потребительская активность. Главным образом подобный рост наблюдается в непродовольственном сегменте.
Производитель одежды Ростовской области увеличил планы по открытию новых точек
продаж более чем на четверть. Вырос также объем платных услуг. Это касается сферы услуг. Например, кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области возросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом
Ранее стало известно, что лидирующий в российском и, в частности, ростовском кинопрокате, мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот», по мнению психологов, может оказать негативное влияние на поведение детей.