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Менее трети избирателей Ростовской области пришли голосовать в первые два дня выборов

Менее трети избирателей Ростовской области пришли голосовать в первые два дня выборов

10 сентября 2023, 08:09
Фото: vk.com/izbirkomro
Менее трети избирателей Ростовской области пришли голосовать в первые два дня выборов
В Ростовской области менее трети избирателей посетили избирательные участки в первые два дня голосования, об этом сообщили в пресс-службе донского Избиркома.

Утром субботы, 10 сентября, в 10.00 мск в пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области объявили, что явка избирателей на выборы депутатов Заксобрания составила 30,7%.

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На момент закрытия избирательных участком днем ранее, 9 сентября, в выборах приняли участие 29,6% донских избирателей.

Ранее в Ростовской области сообщили, что на одном из избирательных участков во время выборов пропали около 200 бюллетеней, кроме того, появились слухи о конфликте между сотрудниками избирательной комиссии.

Напомним, выборы кандидатов в депутаты Заксобрания Ростовской области начались еще 8 сентября, по результатам голосования в ЗСРО должны пройти 60 человек.

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