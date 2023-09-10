Менее трети избирателей Ростовской области пришли голосовать в первые два дня выборов

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Утром субботы, 10 сентября, в 10.00 мск в пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области объявили, что явка избирателей на выборы депутатов Заксобрания составила 30,7%.
На момент закрытия избирательных участком днем ранее, 9 сентября, в выборах приняли участие 29,6% донских избирателей.
Ранее в Ростовской области сообщили, что на одном из избирательных участков во время выборов пропали около 200 бюллетеней, кроме того, появились слухи о конфликте между сотрудниками избирательной комиссии.
Напомним, выборы кандидатов в депутаты Заксобрания Ростовской области начались еще 8 сентября, по результатам голосования в ЗСРО должны пройти 60 человек.