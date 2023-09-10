На Дону на строительство Областного центра детской хирургии потратят 191 млн рублей

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В начале рабочей недели ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» выступил организатором открытого конкурса для поиска организации, которая возьмет на себя второй этап строительства Областного детского хирургического центра в рамках реконструкции ОДКБ. Здание будет рассчитано на 280 коек, а максимальная стоимость контракта составит 191,2 миллиона рублей.
За эти деньги подрядчику, согласно данным тендера, предстоит возвести здание на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 14 в Ростове. Работы необходимо закончить к 1 июля. В список работ включили не только строительство здания на выделенном участке и его подключение к коммунальным услугам, но также озеленение территорий, высадку газона, организацию освещения, установку камер видеонаблюдения и уборку строительного мусора.
Заявки на участие в конкурсе можно подать до 21 сентября, победителя объявят через пять дней после прекращения приема заявок.
Ранее стало известно, что в реализацию проекта центра детской хирургии вложат 14 миллиардов рублей.