На Дону на строительство Областного центра детской хирургии потратят 191 млн рублей

За эти деньги подрядчику, согласно данным тендера, предстоит возвести здание на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 14 в Ростове. Работы необходимо закончить к 1 июля. В список работ включили не только строительство здания на выделенном участке и его подключение к коммунальным услугам, но также озеленение территорий, высадку газона, организацию освещения, установку камер видеонаблюдения и уборку строительного мусора.