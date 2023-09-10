На Дону выборная «трехдневка» проходит спокойно и с высокой явкой

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:41
На Дону проходит заключительный день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.
По состоянию на 10.00 часов 10 сентября явка избирателей на выборах в донской парламент составила 30,7%, говорится на сайте региональной избирательной комиссии. На участках повсеместно находятся наблюдатели и говорят об отсутствии нарушений. Об этом, в частности, сообщили несколько наблюдателей от «Единой России». Они подтверждают и большую активность избирателей.
Объясняя спокойное течение выборов и интерес дончан к голосованию, декан факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Татьяна Черкасова подчеркнула, жители региона традиционно являются причастными к выборным процессам, которые в определенном смысле создают отправную точку для развития региона.
«Выборность власти появилась на Дону еще до того, как подобный принцип распространился повсеместно. Эти традиции сильны и сегодня. Как тогда, так и сейчас кандидаты на выборах должны доказывать свою профессиональную пригодность, компетентность, а решающее слово по-прежнему остается за людьми», — напомнила она.
В экспертном сообществе подчеркнули, что в донском регионе высокая явка избирателей отмечается на выборах разных лет — причем, не только в областной парламент, но также в городские думы и местные собрания депутатов.
«Участие в жизни государства и своей малой Родины — позиция ответственного гражданина. И наша Ростовская область это всегда подтверждала», — подытожила Татьяна Черкасова.