rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

На Дону выборная «трехдневка» проходит спокойно и с высокой явкой

На Дону выборная «трехдневка» проходит спокойно и с высокой явкой

10 сентября 2023, 10:39
Фото: 1MI
На Дону выборная «трехдневка» проходит спокойно и с высокой явкой
Об этом рассказали политические аналитики, сообщения подтверждаются наблюдателями, которые отмечают большую активность избирателей на выборах депутатов донского парламента.

На Дону проходит заключительный день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.

По состоянию на 10.00 часов 10 сентября явка избирателей на выборах в донской парламент составила 30,7%, говорится на сайте региональной избирательной комиссии. На участках повсеместно находятся наблюдатели и говорят об отсутствии нарушений. Об этом, в частности, сообщили несколько наблюдателей от «Единой России». Они подтверждают и большую активность избирателей.

Объясняя спокойное течение выборов и интерес дончан к голосованию, декан факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Татьяна Черкасова подчеркнула, жители региона традиционно являются причастными к выборным процессам, которые в определенном смысле создают отправную точку для развития региона.

Декан факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Татьяна ЧеркасоваДекан факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Татьяна Черкасова
Декан факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Татьяна Черкасова

«Выборность власти появилась на Дону еще до того, как подобный принцип распространился повсеместно. Эти традиции сильны и сегодня. Как тогда, так и сейчас кандидаты на выборах должны доказывать свою профессиональную пригодность, компетентность, а решающее слово по-прежнему остается за людьми», — напомнила она.

В экспертном сообществе подчеркнули, что в донском регионе высокая явка избирателей отмечается на выборах разных лет — причем, не только в областной парламент, но также в городские думы и местные собрания депутатов.

«Участие в жизни государства и своей малой Родины — позиция ответственного гражданина. И наша Ростовская область это всегда подтверждала», — подытожила Татьяна Черкасова.

Подпишитесь
Стало известно о расхождении в цифрах проголосовавших на участках в Ростове
Сегодня, 09:40
Дончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголя
Сегодня, 08:37
Менее трети избирателей Ростовской области пришли голосовать в первые два дня выборов
Сегодня, 08:09
Целебная грязь: По Богатяновскому спуску в Ростове потекли потоки воды цвета фекалий
Сегодня, 07:42
Проблемы с математикой и дверью: выборы в Ростовской области не обошлись без скандала
Сегодня, 06:59
Ростов назвали самым дорогим для жизни миллионником после Москвы
Сегодня, 06:54