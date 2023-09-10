На Дону выборная «трехдневка» проходит спокойно и с высокой явкой

«Выборность власти появилась на Дону еще до того, как подобный принцип распространился повсеместно. Эти традиции сильны и сегодня. Как тогда, так и сейчас кандидаты на выборах должны доказывать свою профессиональную пригодность, компетентность, а решающее слово по-прежнему остается за людьми», — напомнила она.