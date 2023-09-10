Политолог Олег Артюхин: Выборы на Дону проходят в штатном режиме

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Проходящие в Ростовской области выборы депутатов Законодательного Собрания политические аналитики оценивают как конкурентные. Об этом рассказал кандидат политических наук, доцент, профессор кафедры политологии и этнополитики Южно-Российского института управления РАНХиГС Олег Артюхин.
«Выборы характеризуются широким спектром кандидатов и политических партий, которые в агитационный период имели все возможности представить свои программы и план работы в случае избрания. Неудивительно, что за этим последовал и живой интерес к выборам со стороны дончан», — разъяснил политолог.
При этом эксперт отметил, что попытки вмешательства в ход голосования на избирательных участках будут пресекаться. Нарушителей ждут серьезные последствия, в том числе и юридические, а любые данные о нарушении процедур, фальсификациях, иных попытках вмешаться в процесс волеизъявления тут же проверяются.
В регионе работают порядка 2,5 тысяч избирательных участков, а за ходом голосования следят около 23,5 тысяч наблюдателей, которые отмечают, что в заключительный день голосования на участках много людей.
В Белокалитвинском районе наблюдатель от «Единой России» на избирательном участке № 272 Наталья Демидович сообщила, что сюда приходят семьями: «Атмосфера позитивная, у всех хорошее настроение».
В Новошахтинске на избирательный участок пришла супруга участника СВО Надежда Франк.
«Для себя сразу приняла решение, что обязательно пойду голосовать. Я хочу быть уверена, что депутатами будут работать по-настоящему достойные люди, которые будут делать все нужное и важное для процветания нашего родного края», — добавила она. Надежда рассказала, чтообязательно сообщит супругу о своем голосовании, когда представится возможность.
В донской столице на выборах проголосовал почетный донор России, член комиссии по делам молодежи гордумы Андрей Тарасов.
«В эти три дня все кандидаты на этих выборах проходят строгий экзамен, который принимают избиратели. И я уверен, что самые достойные кандидаты смогли донести до людей свои предложения. Значит, и будущий состав нашего областного парламента будет деятельным, работающим на максимальной эффективности», — рассказал волонтер.
Добавим, выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва проходят с 8 по 10 сентября.