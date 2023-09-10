Политолог Олег Артюхин: Выборы на Дону проходят в штатном режиме

«Для себя сразу приняла решение, что обязательно пойду голосовать. Я хочу быть уверена, что депутатами будут работать по-настоящему достойные люди, которые будут делать все нужное и важное для процветания нашего родного края», — добавила она. Надежда рассказала, чтообязательно сообщит супругу о своем голосовании, когда представится возможность.