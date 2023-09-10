Появились кадры с места ДТП с бензовозом и тремя трупами в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Вечером в субботу, 9 сентября, на подъезде от автодороги М-4 «ДОН» к Красному Сулину водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом Mercedes. Это привело к гибели троих человек.
«До приезда скорой скончались водитель отечественной машины и два его пассажира», — сказано в сообщении.
Отмечается, что от удара машины вылетели в кювет и разлился бензин. Движение автомобилей на этом участке было ограничено.
Теперь появились фотографии, на которых показаны последствия аварии.
Ранее стало известно, что вдовам мужчин, погибших в ДТП с шестью жертвами под Ростовом, помогут деньгами.