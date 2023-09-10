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Появились кадры с места ДТП с бензовозом и тремя трупами в Ростовской области

Появились кадры с места ДТП с бензовозом и тремя трупами в Ростовской области

10 сентября 2023, 04:58
Фото: 1MI
В Интернете опубликовали фотографии с места аварии в Ростовской области, в которой погибли три человека, снимки разместило региональное УГИБДД.

Вечером в субботу, 9 сентября, на подъезде от автодороги М-4 «ДОН» к Красному Сулину водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом Mercedes. Это привело к гибели троих человек.

«До приезда скорой скончались водитель отечественной машины и два его пассажира», — сказано в сообщении.

В Ростовской области в ДТП с бензовозом погибли три человека
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Отмечается, что от удара машины вылетели в кювет и разлился бензин. Движение автомобилей на этом участке было ограничено.

Теперь появились фотографии, на которых показаны последствия аварии.

Фото: УГИБДД по РО
Фото: УГИБДД по РО

Ранее стало известно, что вдовам мужчин, погибших в ДТП с шестью жертвами под Ростовом, помогут деньгами.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погибшие#ДТП#Авария#Бензин#Ограничение движения#УГИБДД#ВАЗ#Фотографии
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