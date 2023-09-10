Проблемы с математикой и дверью: выборы в Ростовской области не обошлись без скандала

Первые недопонимания начались еще до начала выходных. В редакцию RostovGazeta обратилась помощник депутата, юрист Ирина Якымив и заявила, что у них есть флешка с записью о том, что человек, с голосом похожим на голос председателя ТИК Ворошиловского района Виктора Колупаева якобы проводил агитационную встречу с одним из кандидатов в депутаты.