Проблемы с математикой и дверью: выборы в Ростовской области не обошлись без скандала

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Парламент Ростовской области избирают на пять лет, он состоит из 60 депутатов, 20 из которых изберут по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам. Голосование проводится в течение трех дней — с 8 по 10 сентября.
Всего для проведения выборов привлекли около 18,5 тысячи наблюдателей, которые контролируют ход голосования на 2,5 тысячи избирательных участках.
Кроме того, почти пять тысяч наблюдателей прошли подготовку в региональной Общественной палате и теперь они занимаются общественным контролем. Согласно последним данным, к 15 часам явка избирателей составила 23,8%.
Первые недопонимания начались еще до начала выходных. В редакцию RostovGazeta обратилась помощник депутата, юрист Ирина Якымив и заявила, что у них есть флешка с записью о том, что человек, с голосом похожим на голос председателя ТИК Ворошиловского района Виктора Колупаева якобы проводил агитационную встречу с одним из кандидатов в депутаты.
Собеседница считает, что на этом аудио наблюдателей одного из кандидатов в депутаты учили тому, как одержать победу на выборах.
«После прослушивания этой записи становится понятно, что на встрече обсуждали конфликтные ситуации с партиями. Говорилось, что необходимо выполнять любые прихоти наблюдателей. Если их надо покормить — будут кормить, чтобы не мешали работать. А в случае недоразумений с наблюдателями от других партий, кандидат в депутаты предлагала вызывать специально созданные мобильные бригады, в которые входят мужчины крепкого телосложения», — заявила Ирина Якымив.
Она уточнила, что в конце записи якобы огласили информацию о том, что определенный кандидат «уже победила». Собеседница уточнила, что после этого была подана жалоба в прокуратуру.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
В пресс-службе Избиркома корреспонденту RostovGazeta прокомментировали эту ситуацию и рассказали, что по аудиозаписи невозможно сделать какие-либо выводы. Говорилось о том, что не получится достоверно установить личности людей по голосам.
Слухи о еще одном скандале появились и во время проведения выборов. Так, «Дон24» написал, что на участке №1849 представитель избирательной комиссии якобы ударила дверью машины члена ТИК от одной из партий Татьяну Виноградову. Издание уточнило, что приезжали сотрудники полиции и брали показания у очевидцев.
Опять же никаких официальных комментариев о произошедшем не поступало.
Депутат Ирина Полякова рассказала корреспонденту RostovGazeta, что в Старой Станице наблюдатель насчитал 67 проголосовавших человек, а председатель назвал совсем иную цифру — 260 граждан. Собеседница уточнила, что понять это помогла обычная математика.
«В книгах расписались 67 избирателей. При этом пустые бюллетени исчезли», — заявила депутат, уточнив, что были вызваны сотрудники полиции. Они все зафиксировали и запротоколировали.
Полякова добавила, что урну опечатали и поставили вместо нее другую. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.