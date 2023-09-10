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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Прорыв на улице Орбитальной в Ростове будут ремонтировать до понедельника

Прорыв на улице Орбитальной в Ростове будут ремонтировать до понедельника

10 сентября 2023, 09:24
Фото: 1MI
Прорыв на улице Орбитальной в Ростове будут ремонтировать до понедельника
В Ростове на ремонт прорыва водовода на Орбитальной потратят около суток, об этом сообщили в пресс-службе «Ростовского водоканала».

Напомним, утром 10 сентября стало известно, что прорыв водовода привел к затоплению улицы Орбитальной.

В Ростове устранили прорыв трубопровода на улице Орбитальной
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По словам представителей «Ростовводоканала», в настоящий момент на улице Орбитальной проводят работы по восстановлению водовода диаметром 1000 миллиметров. В компании утверждают, что прорыв ликвидировали еще в 06.00 мск, а водоснабжение жителям стали обеспечивать с помощью резервной схемы.

«Ориентировочно, ремонт продлится до утра понедельника», — сказано в сообщении представителей компании.

Ранее в центре Ростова Богатяновский спуск залило потоками коричневой воды.

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