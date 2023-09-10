Прорыв на улице Орбитальной в Ростове будут ремонтировать до понедельника

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Напомним, утром 10 сентября стало известно, что прорыв водовода привел к затоплению улицы Орбитальной.
По словам представителей «Ростовводоканала», в настоящий момент на улице Орбитальной проводят работы по восстановлению водовода диаметром 1000 миллиметров. В компании утверждают, что прорыв ликвидировали еще в 06.00 мск, а водоснабжение жителям стали обеспечивать с помощью резервной схемы.
«Ориентировочно, ремонт продлится до утра понедельника», — сказано в сообщении представителей компании.
Ранее в центре Ростова Богатяновский спуск залило потоками коричневой воды.