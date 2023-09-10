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Ребенка доставили в больницу после аварии в Новочеркасске 9 сентября

Ребенка доставили в больницу после аварии в Новочеркасске 9 сентября

10 сентября 2023, 16:39
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Ребенка доставили в больницу после аварии в Новочеркасске 9 сентября
В Новочеркасске 11-летний мальчик попал в больницу после наезда автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

В субботу, 9 сентября, в 16.30 мск в Новочеркасске на улице Калинина, 59 произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.

По предварительной информации, 26-летний водитель Hyundai Accent ехал от улицы Горького в сторону Чехова, когда под его колесами оказался 11-летний мальчик. Ребенок решил перейти проезжую часть по ходу движения автомобиля, после чего произошло столкновение.

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В результате ДТП ребенок получил травмы, его доставили в медучреждение. Теперь полиция будет выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красном Сулине в ДТП погибли три человека.

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