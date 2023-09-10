Ребенка доставили в больницу после аварии в Новочеркасске 9 сентября

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
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Updated Сегодня, 16:41
В субботу, 9 сентября, в 16.30 мск в Новочеркасске на улице Калинина, 59 произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.
По предварительной информации, 26-летний водитель Hyundai Accent ехал от улицы Горького в сторону Чехова, когда под его колесами оказался 11-летний мальчик. Ребенок решил перейти проезжую часть по ходу движения автомобиля, после чего произошло столкновение.
В результате ДТП ребенок получил травмы, его доставили в медучреждение. Теперь полиция будет выяснять обстоятельства произошедшего.
Ранее в Красном Сулине в ДТП погибли три человека.