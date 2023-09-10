Ребенка доставили в больницу после аварии в Новочеркасске 9 сентября

По предварительной информации, 26-летний водитель Hyundai Accent ехал от улицы Горького в сторону Чехова, когда под его колесами оказался 11-летний мальчик. Ребенок решил перейти проезжую часть по ходу движения автомобиля, после чего произошло столкновение.