Ростов назвали самым дорогим для жизни миллионником после Москвы

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Российскую столицу считают самым дорогим городом в России более половины опрошенных. При этом каждый второй респондент считает, что и в донской столице довольно высокие цены.
Третью строчку в данном рейтинге поделили Краснодар и Уфа. А Санкт-Петербург и Нижний Новгород оказались на четвертом месте. Рейтинг самых дорогих мегаполисов замыкают Воронеж, Омск и Челябинск.
Прежде всего опрошенные рассказывали о высоких ценах на недвижимость. Кроме того, в городах-миллионниках, по мнению участников исследования, дорогие продукты питания, жилищно-коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте.
Ранее стало известно, что в Ростовской области выросли цены на апельсины. За год стоимость фруктов увеличилась на 71%.