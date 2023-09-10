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Ростов-на-Дону стал вторым после Москвы самым дорогим для жизни городом-миллионником

Ростов назвали самым дорогим для жизни миллионником после Москвы

10 сентября 2023, 06:54
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону стал вторым после Москвы самым дорогим для жизни городом-миллионником
Второе место в рейтинге самых дорогих для жизни городов-миллионников в России занял Ростов-на-Дону, говорится в исследовании сервиса Superjob, которое опубликовал ТАСС.

Российскую столицу считают самым дорогим городом в России более половины опрошенных. При этом каждый второй респондент считает, что и в донской столице довольно высокие цены.

Третью строчку в данном рейтинге поделили Краснодар и Уфа. А Санкт-Петербург и Нижний Новгород оказались на четвертом месте. Рейтинг самых дорогих мегаполисов замыкают Воронеж, Омск и Челябинск.

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Прежде всего опрошенные рассказывали о высоких ценах на недвижимость. Кроме того, в городах-миллионниках, по мнению участников исследования, дорогие продукты питания, жилищно-коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте.

Ранее стало известно, что в Ростовской области выросли цены на апельсины. За год стоимость фруктов увеличилась на 71%.

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