Ростовчанам рекомендовали воздержаться от поездок в Европу после ужесточения санкций

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Посольство России в Финляндии выступило с официальным заявлением относительно ужесточения таможенных правил Евросоюза в отношении граждан РФ. После разъяснений таможенных правил от 8 сентября Евросоюз запретил ввоз из России товаров, перечисленных в новой директиве, вне зависимости от того, на какой срок и с какой целью гражданин въезжает в Евросоюз.
«В частности, это касается автомобилей с общим числом мест менее 10», — сказано в сообщении. В посольстве рекомендуют отказаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими госзнаками. Это будет расцениваться как факт запрещенного импорта.
Кроме того, по данным «Новых известий», запрет касается и личных вещей россиян — смартфонов и ноутбуков.
Ранее таганрожца Рому Зверя потребовали внести в санкционные списки Евросоюза.