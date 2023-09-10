Ростовчанам рекомендовали воздержаться от поездок в Европу после ужесточения санкций

Посольство России в Финляндии выступило с официальным заявлением относительно ужесточения таможенных правил Евросоюза в отношении граждан РФ. После разъяснений таможенных правил от 8 сентября Евросоюз запретил ввоз из России товаров, перечисленных в новой директиве, вне зависимости от того, на какой срок и с какой целью гражданин въезжает в Евросоюз.