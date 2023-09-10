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Ростовчанам рекомендовали воздержаться от поездок в Европу после ужесточения санкций

Ростовчанам рекомендовали воздержаться от поездок в Европу после ужесточения санкций

10 сентября 2023, 11:50
Фото: 1MI
Ростовчанам рекомендовали воздержаться от поездок в Европу после ужесточения санкций
Представители посольства России в Финляндии рекомендовали жителям Ростовской области и других регионов отказаться от поездок в Европу после ужесточения таможенных правил, об этом сообщил портал «Новые известия».

Посольство России в Финляндии выступило с официальным заявлением относительно ужесточения таможенных правил Евросоюза в отношении граждан РФ. После разъяснений таможенных правил от 8 сентября Евросоюз запретил ввоз из России товаров, перечисленных в новой директиве, вне зависимости от того, на какой срок и с какой целью гражданин въезжает в Евросоюз.

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«В частности, это касается автомобилей с общим числом мест менее 10», — сказано в сообщении. В посольстве рекомендуют отказаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими госзнаками. Это будет расцениваться как факт запрещенного импорта.

Кроме того, по данным «Новых известий», запрет касается и личных вещей россиян — смартфонов и ноутбуков.

Ранее таганрожца Рому Зверя потребовали внести в санкционные списки Евросоюза.

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