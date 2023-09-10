СБ РФ заявил о росте числа попыток терактов в Ростовской области с начала СВО

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Замсекретаря Совбеза России Юрий Коков рассказал, что с 24 февраля 2022 года спецслужбам удалось предотвратить 144 теракта.
По словам Кокова, с начала военной операции в России значительно возросло количество преступлений террористической направленности. Так за истекшие месяцы злоумышленникам удалось совершить 143 преступления террористической направленности, из них 131 теракт.
«Усилиями спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 256 террористических преступлений, из них 144 теракта», — цитирует Кокова ТАСС. Среди наиболее резонансных преступлений замсекретаря Совбеза России Юрий Коков вспомнил подрыв Крымского моста, «Северного потока» и атаки беспилотников в Ростовской, Белгородской областей и морских портов Севастополя и Новороссийска.
В СБ РФ уверены, что всплеск террористической активности спровоцирован работой украинских спецслужб.
Ранее диверсанта из Ростова заподозрили в связи с украинскими кураторами.