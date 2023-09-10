Системы GPS стали работать со сбоями в центре Ростова после падения беспилотника

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Напомним, ночью 7 сентября в Ростове упал беспилотник, обломки повредили здания, автомобили и даже ранили одного человека.
После в редакцию RostovGazeta обратились читатели, которые заявили, что после падения дрона в центре города системы GPS стали работать со сбоями. Ростовчане утверждают, что первые ошибки в работе спутниковых систем навигации обнаружили еще 8 сентября. Заметные сбои фиксировали рядом со значимыми объектами инфраструктуры — военным аэродромом на Военведе, возле штаба на Пушкинской и на проспекте Буденновском в центре города. Иногда сбои длятся несколько минут, а в других случаях водителям приходится самостоятельно подбирать подходящие маршруты.
По словам пассажиров такси и самих таксистов, это существенно влияет на сферу частных пассажироперевозок, однако проблемы возникают не только с навигаторами, но и со смартфонами и фитнес-браслетами, которые также используют GPS.
«Скорее всего на это оказывают влияние средства радиоэлектронной борьбы. Они же для безопасности глушат сигналы со спутников», — полагают ростовчане.
Обращаем внимание, информация об этом не подтвердилась, данные уточняются.