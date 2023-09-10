Системы GPS стали работать со сбоями в центре Ростова после падения беспилотника

После в редакцию RostovGazeta обратились читатели, которые заявили, что после падения дрона в центре города системы GPS стали работать со сбоями. Ростовчане утверждают, что первые ошибки в работе спутниковых систем навигации обнаружили еще 8 сентября. Заметные сбои фиксировали рядом со значимыми объектами инфраструктуры — военным аэродромом на Военведе, возле штаба на Пушкинской и на проспекте Буденновском в центре города. Иногда сбои длятся несколько минут, а в других случаях водителям приходится самостоятельно подбирать подходящие маршруты.