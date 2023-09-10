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Стали известны подробности диверсии ростовчанина на железной дороге в Александровке

Стали известны подробности диверсии ростовчанина на железной дороге в Александровке

10 сентября 2023, 13:23
Фото: 1MI
Стали известны подробности диверсии ростовчанина на железной дороге в Александровке
В Ростове задержали местного жителя, который пытался устроить диверсию с релейными шкафами на железнодорожных путях, об этом сообщили в Telegram-канале.

Напомним, в пятницу вечером, 8 сентября, ростовчанин Антон Е. попытался устроить диверсию на железной дороге на территории перегона «Проточный — Кизитеринка» в Александровке и был задержан силовиками.

По предварительной информации Telegram-канала SHOT, ростовчанин имел при себе две пятилитровые бутылки с бензином, марлевые тампоны, медицинский шприц с иглой, а также сумку со смартфоном.

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33-летний мужчина успел облить релейные шкафы у железнодорожных путей топливом, когда его прервали правоохранители. Теперь ранее судимый ростовчанин якобы стал фигурантом уголовного дела, в полиции собираются проверить, не получал ли мужчина указаний от украинских кураторов, и было ли это единственной его попыткой диверсии на железной дороге.

Информация о произошедшем пока не получила подтверждения в правоохранительных органах, данные находятся на проверке.

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