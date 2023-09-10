Стали известны подробности диверсии ростовчанина на железной дороге в Александровке

33-летний мужчина успел облить релейные шкафы у железнодорожных путей топливом, когда его прервали правоохранители. Теперь ранее судимый ростовчанин якобы стал фигурантом уголовного дела, в полиции собираются проверить, не получал ли мужчина указаний от украинских кураторов, и было ли это единственной его попыткой диверсии на железной дороге.