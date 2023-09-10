Стали известны подробности диверсии ростовчанина на железной дороге в Александровке

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Напомним, в пятницу вечером, 8 сентября, ростовчанин Антон Е. попытался устроить диверсию на железной дороге на территории перегона «Проточный — Кизитеринка» в Александровке и был задержан силовиками.
По предварительной информации Telegram-канала SHOT, ростовчанин имел при себе две пятилитровые бутылки с бензином, марлевые тампоны, медицинский шприц с иглой, а также сумку со смартфоном.
33-летний мужчина успел облить релейные шкафы у железнодорожных путей топливом, когда его прервали правоохранители. Теперь ранее судимый ростовчанин якобы стал фигурантом уголовного дела, в полиции собираются проверить, не получал ли мужчина указаний от украинских кураторов, и было ли это единственной его попыткой диверсии на железной дороге.
Информация о произошедшем пока не получила подтверждения в правоохранительных органах, данные находятся на проверке.