Стали известны подробности смертельного ДТП с тремя жертвами в Красном Сулине

Напомним, вечером 9 сентября на дороге «подъезд от М-4 „Дон“ к Красному Сулину» произошла смертельная авария с участием бензовоза и легкового автомобиля. «ВАЗ-21099» выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз, что привело к гибели водителя и двух его пассажиров.