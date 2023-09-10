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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Стали известны подробности смертельного ДТП с тремя жертвами в Красном Сулине

Стали известны подробности смертельного ДТП с тремя жертвами в Красном Сулине

10 сентября 2023, 11:04
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Стали известны подробности смертельного ДТП с тремя жертвами в Красном Сулине

Прокуратура организовала проверку после ДТП с тремя погибшими в Красном Сулине

Прокуратура Ростовской области проведет проверку по факту ДТП с бензовозом в Красном Сулине, унесшем жизни трех человек, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, вечером 9 сентября на дороге «подъезд от М-4 „Дон“ к Красному Сулину» произошла смертельная авария с участием бензовоза и легкового автомобиля. «ВАЗ-21099» выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз, что привело к гибели водителя и двух его пассажиров.

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По данным портала «ДOH24», по факту аварии проводится проверка, обстоятельства инцидента выясняют полицейские и прокуратура. К месту происшествия выехал прокурор Красного Сулина Сергей Чабров.

Ранее на въезде в Ростов столкнулись два бензовоза.

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