Стали известны подробности смертельного ДТП с тремя жертвами в Красном Сулине

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Напомним, вечером 9 сентября на дороге «подъезд от М-4 „Дон“ к Красному Сулину» произошла смертельная авария с участием бензовоза и легкового автомобиля. «ВАЗ-21099» выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз, что привело к гибели водителя и двух его пассажиров.
По данным портала «ДOH24», по факту аварии проводится проверка, обстоятельства инцидента выясняют полицейские и прокуратура. К месту происшествия выехал прокурор Красного Сулина Сергей Чабров.
Ранее на въезде в Ростов столкнулись два бензовоза.