Стало известно о расхождении в цифрах проголосовавших на участках в Ростове

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Собеседник подчеркивает, что расхождение данных в числе проголосовавших обнаружено на УИК № 2023, № 2024, № 1175, № 2618 в Ростове.
«На ряде участков несоответствия в цифрах наблюдались еще в первый день голосования. Но потом количество таких участков увеличивалось», — отмечает Денис Карасев.
Собеседник подчеркивает, что когда расхождения небольшие, в 5-10 голосов, это можно списать на человеческий фактор. Всем понятно, что наблюдатели тоже люди, могли ненадолго отлучиться по объективным причинам.
Но цифры расходятся очень серьезно. А такого, по словам помощника депутата, случайно не может быть.
Самую высокую нестыковку наблюдатели зафиксировали на УИК № 2023. Здесь явка составила 294, а по данным избирательной комиссии оказалась 521.
На УИК № 2024 расхождение отметили в 200 голосов. На УИК № 1175 — в 104 голоса, а на УИК № 2618 — в 60 голосов.
«Все нарушения фиксируются, направляются жалобы», — подчеркивает Карасев.
Выяснить ситуацию в Избиркоме Ростовской области на момент публикации не удалось — на звонок корреспондента RostovGazeta никто не снимал трубку. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в ряде школ и детских садов Советского района Ростова решили провести в дни голосования родительские собрания. При этом родителям было велено взять с собой на собрание паспорт.