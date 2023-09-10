rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Расхождения в цифрах явки избирателей зафиксировали наблюдатели в Ростове

Стало известно о расхождении в цифрах проголосовавших на участках в Ростове

10 сентября 2023, 09:40
Фото: предоставил Денис Карасев
Расхождения в цифрах явки избирателей зафиксировали наблюдатели в Ростове

Расхождения в цифрах явки избирателей зафиксировали наблюдатели в Ростове

На участках голосования в Советском районе Ростова наблюдатели зафиксировали расхождения цифр между реально проголосовавшими и теми, которые объявляет комиссия. Об этом сообщил RostovGazeta помощник депутата, руководитель избирательного штаба Федяева Денис Карасев.

Собеседник подчеркивает, что расхождение данных в числе проголосовавших обнаружено на УИК № 2023, № 2024, № 1175, № 2618 в Ростове.

«На ряде участков несоответствия в цифрах наблюдались еще в первый день голосования. Но потом количество таких участков увеличивалось», — отмечает Денис Карасев.

Собеседник подчеркивает, что когда расхождения небольшие, в 5-10 голосов, это можно списать на человеческий фактор. Всем понятно, что наблюдатели тоже люди, могли ненадолго отлучиться по объективным причинам.

Но цифры расходятся очень серьезно. А такого, по словам помощника депутата, случайно не может быть.

Коммунисты пожаловались в прокуратуру на странную агитацию в Ростове перед выборами
Узнать подробнее

Самую высокую нестыковку наблюдатели зафиксировали на УИК № 2023. Здесь явка составила 294, а по данным избирательной комиссии оказалась 521.

На УИК № 2024 расхождение отметили в 200 голосов. На УИК № 1175 — в 104 голоса, а на УИК № 2618 — в 60 голосов.

«Все нарушения фиксируются, направляются жалобы», — подчеркивает Карасев.

Выяснить ситуацию в Избиркоме Ростовской области на момент публикации не удалось — на звонок корреспондента RostovGazeta никто не снимал трубку. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в ряде школ и детских садов Советского района Ростова решили провести в дни голосования родительские собрания. При этом родителям было велено взять с собой на собрание паспорт.

Эксперт рассказал о родительских собраниях с паспортом в дни голосования в Ростове
Узнать подробнее
Читайте также:
«Цифра не сошлась»: как проходит голосование в Ростовской областиНа выборах в Ростовской области откажутся от электронного голосования в 2023 годуРостовчане заявили о необходимости провести голосование по законопроекту о QR-кодах
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Жалобы#Нарушения#Советский район#УИК#Проголосовавшие#Расхождение#Руководитель избирательного штаба
Подпишитесь
Дончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголя
Сегодня, 08:37
Менее трети избирателей Ростовской области пришли голосовать в первые два дня выборов
Сегодня, 08:09
Целебная грязь: По Богатяновскому спуску в Ростове потекли потоки воды цвета фекалий
Сегодня, 07:42
Проблемы с математикой и дверью: выборы в Ростовской области не обошлись без скандала
Сегодня, 06:59
Ростов назвали самым дорогим для жизни миллионником после Москвы
Сегодня, 06:54