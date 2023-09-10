Целебная грязь: По Богатяновскому спуску в Ростове потекли потоки воды цвета фекалий

В воскресенье, 10 сентября, стало известно, что в Ростове на Богатяновском спуск произошла авария на трубопроводе. Подписчики сообщили Telegram-каналу «Это Ростов!», что на дороге по Богатяновскому спуску проломило асфальт, а из провала начали бить потоки коричневой воды, затапливающие улицу.