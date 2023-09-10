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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Целебная грязь: По Богатяновскому спуску в Ростове потекли потоки воды цвета фекалий

Целебная грязь: По Богатяновскому спуску в Ростове потекли потоки воды цвета фекалий

10 сентября 2023, 07:42
Фото: 1MI
Целебная грязь: По Богатяновскому спуску в Ростове потекли потоки воды цвета фекалий

В Ростове на Богатяновском спуске забил коммунальный «фонтан» грязной воды

В Ростове из пролома асфальта на Богатяновском спуске забил фонтан воды коричневого цвета, об этом сообщили очевидцы.

В воскресенье, 10 сентября, стало известно, что в Ростове на Богатяновском спуск произошла авария на трубопроводе. Подписчики сообщили Telegram-каналу «Это Ростов!», что на дороге по Богатяновскому спуску проломило асфальт, а из провала начали бить потоки коричневой воды, затапливающие улицу.

«Богатый источник, это сказал Петр l», «Какая удачная идея строить там многоэтажку на многоэтажке», — заметили с иронией ростовчане.

Фото: Telegram-канал «Это Ростов!»

«Это целебная грязь», «Ростовские минеральные воды», — пошутили другие горожане.

«Весь Ростов превращается в руины», — с сожалением заметили местные жители.

Ранее на Северном затопило дороги из-за прорыва трубопровода.

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