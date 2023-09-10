Целебная грязь: По Богатяновскому спуску в Ростове потекли потоки воды цвета фекалий

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В воскресенье, 10 сентября, стало известно, что в Ростове на Богатяновском спуск произошла авария на трубопроводе. Подписчики сообщили Telegram-каналу «Это Ростов!», что на дороге по Богатяновскому спуску проломило асфальт, а из провала начали бить потоки коричневой воды, затапливающие улицу.
«Богатый источник, это сказал Петр l», «Какая удачная идея строить там многоэтажку на многоэтажке», — заметили с иронией ростовчане.
«Это целебная грязь», «Ростовские минеральные воды», — пошутили другие горожане.
«Весь Ростов превращается в руины», — с сожалением заметили местные жители.
Ранее на Северном затопило дороги из-за прорыва трубопровода.