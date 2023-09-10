Ученые ЮФУ на Science Slam рассказали о своих исследованиях и открытиях

«В современном мире необходимо сформировать правильное экономическое поведение, ведь именно поведенческая экономика определяет тренды и управляет всеми ситуациями, которые происходят с нами. Умение делать правильный выбор делится на два подхода: материальное поведение, когда мы отправляемся, к примеру, за покупками, выбирая нужный и выгодный для нас товар, или интеллектуальное поведение, когда мы формируем свое интеллектуальное потребление для того, чтобы встроиться в будущее и обрести компетенции необходимые в профессиональном мире, например, качественное образование, которое и поможет нам в формировании устойчивого экономического поведения на профессиональном рынке. Таким образом мы начинаем понимать, что входит в набор ожидаемых и востребованных квалификационных требований и навыков — необходимых в ближайшем будущем. Экономика — это особое знание, которое может научить нас грамотному, осознанному потреблению и приобретению тех, компетенций, которые нужны для роста и развития профессионального и востребованного специалиста» — Марина Боровская.