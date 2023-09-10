Ученые ЮФУ на Science Slam рассказали о своих исследованиях и открытиях

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Science Slam — это битва ученых. Шестеро участников в течение 10 минут должны рассказать о своем исследовании на сцене интересно и понятно. В процессе выступлений у зрителей будет возможность задать вопросы участникам, после чего они выберут лучшего аплодисментами, громкость которых организаторы замерят шумомером.
В рамках Университетской лиги научных слэмов проходит 100 университетских слэмов, по итогам которых будут отобраны победители для участия на 6 региональных слэмах. Шестеро победителей регионального этапа Университетской лиги научных слэмов выступят на Всероссийском университетском Science Slam в рамках Конгресса молодых ученых. Партнеры проекта — Ассоциация Science Slam Россия, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Университет МИСИС, ПАО КБ «Центр-инвест».
Необычный научный баттл ученых проходит в Южном федеральном университете во второй раз и уже успел полюбиться студентам и преподавателям ЮФУ. Пока гости собирались, для них были подготовлены интересные активности: научный квиз, за победу в котором можно было получить специальные подарки от организаторов и партнера ПАО КБ «Центр-инвест», а также для гостей и участников работала фотобудка, чтобы запечатлеть самые добрые и веселые моменты. Также на Science Slam были подведены итоги розыгрыша мерча Фестиваля науки Юга России, победители получили действительно научные призы: футболки и шопперы со стикерами-портретами известных российских ученых, среди которых Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Софья Ковалевская и другие.
Перед началом «битвы» ученых с приветственным «слэмом» на тему «Экономика знаний — персональный путь в будущее» выступила президент Южного федерльного университета Марина Боровская. В своем выступлении Марина Александровна обратила особое внимание на важность формирования экономического поведения, в частности у молодого поколения.
«В современном мире необходимо сформировать правильное экономическое поведение, ведь именно поведенческая экономика определяет тренды и управляет всеми ситуациями, которые происходят с нами. Умение делать правильный выбор делится на два подхода: материальное поведение, когда мы отправляемся, к примеру, за покупками, выбирая нужный и выгодный для нас товар, или интеллектуальное поведение, когда мы формируем свое интеллектуальное потребление для того, чтобы встроиться в будущее и обрести компетенции необходимые в профессиональном мире, например, качественное образование, которое и поможет нам в формировании устойчивого экономического поведения на профессиональном рынке. Таким образом мы начинаем понимать, что входит в набор ожидаемых и востребованных квалификационных требований и навыков — необходимых в ближайшем будущем. Экономика — это особое знание, которое может научить нас грамотному, осознанному потреблению и приобретению тех, компетенций, которые нужны для роста и развития профессионального и востребованного специалиста» — Марина Боровская.
Председатель Совета директоров банка ПАО КБ «Центр-инвест» Василий Высоков выступил со своим интерактивным «слэмом». В своей речи Василий Васильевич рассказал об экономике, о создании семьи, об отношении молодежи к финансам и многом другом. Каждое высказывание зрительский зал поддерживал с помощью аплодисментов или наоборот молчанием.
«Банк „Центр-инвест“ готов всегда поддерживать талантливую молодежь в идеях и начинаниях. Кроме того, мы всех приглашаем на XIV Фестиваля науки Юга России, событие, которое нельзя пропустить», — добавил Василий Высоков.
В слэме принимали участие студенты, аспиранты и преподаватели Южного федерального университета:
Дарья Рошаль, ассистент Физического факультета ЮФУ выступила с докладом на тему «Клеточная топология» и рассказала о том, как можно с помощью методов компьютерного зрения диагностировать онкологические заболевания.
Евгений Казаков, инженер Института математики, механики и компьютерных наук им. И. И. Воровича ЮФУ свой «слэм» посвятил фундаментальному исследованию воздушного винта, рассказав не только об истории его создания, но и поделился секретами своего нового исследования в этой области.
Ирина Забубенина, аспирант и преподаватель Института философии и социально-политических наук ЮФУ рассказала, чем популярны танцевальные челленджи и что такое культурный иммунитет. Вместе с Ириной участники и гости не только узнали много нового и интересного о вирусным танцах, но и поучаствовали в небольшом танцевальном челлендже, который передали другим вузам-участникам Science Slam.
Валерий Левшин, аспирант Института социологии и регионоведения ЮФУ посвятил свое выступление вопросам самореализации российской молодежи, отметив, что у каждого студента есть возможность добиться определенных успехов в карьере, творчестве и многом другом, главное, не бояться сделать первый шаг.
Дмитрий Шевченко, студент Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского рассказал о явлении социального паразитизма на примере поведения муравьев, отметив, что муравьи одни из немногих, кто достиг высшей стадии биосоциальности.
Бола Гергес, аспирант, преподаватель Института туризма, сервиса и креативных индустрий в своем выступлении рассказал о важности привлечения общества к экологическим проблемам в мире, «слэмер» отметил, что с помощью экологического туризма каждый сможет осознанно подходить к заботе об окружающем нас мире.
Каждый слэм зрители отмечали оглушительными аплодисментами и задавали вопросы, а самый интересный вопрос по мнению ученого был отмечен специальным призом.
И наконец победителем Science Slam ЮФУ 2023 года стал аспирант Института социологии и регионоведения ЮФУ Валерий Левшин, после его выступления шумомер просто зашкалил от аплодисментов и радостных возгласов аудитории. По словам Валерия, эта победа стала для него одновременно неожиданной, но безусловно, ценной и приятной.
«Я рад, что во мне еще сохранился запал неплохого ученого, и эту победу я посвящаю своему любимому Институту социологии и регионоведения ЮФУ. Важно понимать, что развитие науки в Десятилетие науки и технологий — одна из важнейших задач вузов нашей страны. И такие события как Science Slam действительно помогают заинтересовать молодежь, показать, что наука — это площадка для саморазвития и огромное комьюнити талантливых и умных студентов, в которое хочется попасть. Не бойтесь, дерзайте, пробуйте свои силы на слэме в следующем году, ведь это нереально крутое мероприятие, которое приносит море опыта и самые добрые эмоции и воспоминания», — поделился впечатлениями победитель.
Президент ЮФУ Марина Боровская торжественно вручила Валерию боксерские перчатки со своим автографом и автографом Василия Высокова. Зрители ещё долго не расходились, обсуждая увиденное и услышанное.