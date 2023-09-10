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Published Сегодня, 12:54

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В Ростове отказались от проекта планировки жилой застройки на «Орбитальной-2»

В Ростове отказались от проекта планировки жилой застройки на «Орбитальной-2»

10 сентября 2023, 12:54
Фото: 1MI
В Ростове отказались от проекта планировки жилой застройки на «Орбитальной-2»
В Ростове отменили постановление об утверждении проекта планировки территории жилой застройки «Орбитальной-2», документ появился на портале городской администрации.

Напомним, в начале июля стало известно, что подрядчики завершили разработку ПСД для строительства дороги «Орбитальная-2». Протяженность этой дороги должна составить 4,5 километра, а ее главной задачей должно стать обеспечение транспортного сообщения между Ворошиловским, Октябрьским и Первомайским районами Ростова.

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В пятницу, 8 сентября, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление об отмене документации по планировке территории (проекта планировки территории) жилой застройки «Орбитальная-2» спустя 11 лет после ее утверждения. Предыдущие документы о застройке также утратили силу.

Ранее стало известно, что проект строительства дороги «Орбитальная-2» отправили на экспертизу, ее результаты пока неизвестны, как и сроки реализации проекта.

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