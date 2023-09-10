В Ростове отказались от проекта планировки жилой застройки на «Орбитальной-2»

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Напомним, в начале июля стало известно, что подрядчики завершили разработку ПСД для строительства дороги «Орбитальная-2». Протяженность этой дороги должна составить 4,5 километра, а ее главной задачей должно стать обеспечение транспортного сообщения между Ворошиловским, Октябрьским и Первомайским районами Ростова.
В пятницу, 8 сентября, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление об отмене документации по планировке территории (проекта планировки территории) жилой застройки «Орбитальная-2» спустя 11 лет после ее утверждения. Предыдущие документы о застройке также утратили силу.
Ранее стало известно, что проект строительства дороги «Орбитальная-2» отправили на экспертизу, ее результаты пока неизвестны, как и сроки реализации проекта.