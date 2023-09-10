В Ростове отказались от проекта планировки жилой застройки на «Орбитальной-2»

Напомним, в начале июля стало известно, что подрядчики завершили разработку ПСД для строительства дороги «Орбитальная-2». Протяженность этой дороги должна составить 4,5 километра, а ее главной задачей должно стать обеспечение транспортного сообщения между Ворошиловским, Октябрьским и Первомайским районами Ростова.