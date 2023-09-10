В Ростове появится улица имени известного поэта Расула Гамзатова

«В феврале наша организация обратилась в администрацию и правительство, чтобы в честь 100-летия поэта назвать одну из новых улиц в его честь. В 2025 году здесь появится новый микрорайон, в первая названная улица будет носить имя Расула Гамзатова», — рассказал замруководителя общественной организации культурно-досуговый центр «Народы Дагестана» Тигран Вехливан.