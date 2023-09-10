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В Ростове появится улица имени известного поэта Расула Гамзатова

В Ростове появится улица имени известного поэта Расула Гамзатова

10 сентября 2023, 09:45
Фото: 1MI
В Ростове появится улица имени известного поэта Расула Гамзатова
На СЖМ в Ростове одну из улиц назовут в честь известного поэта Расула Гамзатова, прославившегося благодаря стихам военной тематики, об этом сообщили СМИ.

Портал «Южная служба новостей» рассказал, что в Ростове прошли мероприятия, посвященные столетию известного советского поэта Расула Гамзатова. В честь него назвали одну из улиц на СЖМ в Ростове.

«В феврале наша организация обратилась в администрацию и правительство, чтобы в честь 100-летия поэта назвать одну из новых улиц в его честь. В 2025 году здесь появится новый микрорайон, в первая названная улица будет носить имя Расула Гамзатова», — рассказал замруководителя общественной организации культурно-досуговый центр «Народы Дагестана» Тигран Вехливан.

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Новая улица будет соседствовать с улицами Гвоздичной и Платона Кляты, в настоящий момент там идут строительные работы. Пока что там работает техника и ведутся строительные работы.

В феврале власти Ростова объявили о решении назвать одну из улиц Октябрьского района в честь Расула Гамзатова.

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