В Ростове появится улица имени известного поэта Расула Гамзатова

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Портал «Южная служба новостей» рассказал, что в Ростове прошли мероприятия, посвященные столетию известного советского поэта Расула Гамзатова. В честь него назвали одну из улиц на СЖМ в Ростове.
«В феврале наша организация обратилась в администрацию и правительство, чтобы в честь 100-летия поэта назвать одну из новых улиц в его честь. В 2025 году здесь появится новый микрорайон, в первая названная улица будет носить имя Расула Гамзатова», — рассказал замруководителя общественной организации культурно-досуговый центр «Народы Дагестана» Тигран Вехливан.
Новая улица будет соседствовать с улицами Гвоздичной и Платона Кляты, в настоящий момент там идут строительные работы. Пока что там работает техника и ведутся строительные работы.
В феврале власти Ростова объявили о решении назвать одну из улиц Октябрьского района в честь Расула Гамзатова.