В Ростове силовики задержали диверсанта на железнодорожных путях

По предварительной информации, 33-летний ростовчанин Антон Е. пытался устроить диверсию вечером 8 сентября на первом километре перегона «Проточный — Кизитеринка», для этого мужчина собирался поджечь релейные шкафы, которые используются в железнодорожной сигнализации и автоматике и позволяют контролировать и управлять движением поездов на определенных участках железнодорожной линии.