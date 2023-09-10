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В Ростове силовики задержали диверсанта на железнодорожных путях

В Ростове силовики задержали диверсанта на железнодорожных путях

10 сентября 2023, 10:38
Фото: 1MI
В Ростове силовики задержали диверсанта на железнодорожных путях
В Ростове диверсант пытался поджечь релейные шкафы на территории Александровки, его задержали силовики, об этом рассказали в популярном Telegram-канале.

Telegram-канал SHOT о ссылкой на собственные источники объявил, что в пятницу, 8 сентября, силовикам удалось предотвратить диверсию на железнодорожных путях.

По предварительной информации, 33-летний ростовчанин Антон Е. пытался устроить диверсию вечером 8 сентября на первом километре перегона «Проточный — Кизитеринка», для этого мужчина собирался поджечь релейные шкафы, которые используются в железнодорожной сигнализации и автоматике и позволяют контролировать и управлять движением поездов на определенных участках железнодорожной линии.

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Мужчине удалось облить бензином два релейных шкафа, с помощью которых управляют движением светофоров, и сразу после этого его задержали сотрудники правоохранительных органов.

У злоумышленника изъяли две пятилитровые бутылки с топливом, марлевые тампоны, шприц с иглой, мобильный телефон и сумку.

Авторы канала утверждают, что в отношении подозреваемого завели дело о покушении на теракт и умышленном уничтожении имущества. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, была ли у злоумышленника связь с украинскими кураторами.

Источники сообщают, что Е. ранее имел судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж, теперь полиция собирается проверить, был ли Антон Е. причастен к поджогу релейных шкафов на перегоне «Кизитеринка — Александровка» 1 сентября.

Обращаем внимание, информация об этом пока не получила подтверждения в полиции или других правоохранительных органах, данные будут проверяться.

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