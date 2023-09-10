В Ростове силовики задержали диверсанта на железнодорожных путях

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Telegram-канал SHOT о ссылкой на собственные источники объявил, что в пятницу, 8 сентября, силовикам удалось предотвратить диверсию на железнодорожных путях.
По предварительной информации, 33-летний ростовчанин Антон Е. пытался устроить диверсию вечером 8 сентября на первом километре перегона «Проточный — Кизитеринка», для этого мужчина собирался поджечь релейные шкафы, которые используются в железнодорожной сигнализации и автоматике и позволяют контролировать и управлять движением поездов на определенных участках железнодорожной линии.
Мужчине удалось облить бензином два релейных шкафа, с помощью которых управляют движением светофоров, и сразу после этого его задержали сотрудники правоохранительных органов.
У злоумышленника изъяли две пятилитровые бутылки с топливом, марлевые тампоны, шприц с иглой, мобильный телефон и сумку.
Авторы канала утверждают, что в отношении подозреваемого завели дело о покушении на теракт и умышленном уничтожении имущества. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, была ли у злоумышленника связь с украинскими кураторами.
Источники сообщают, что Е. ранее имел судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж, теперь полиция собирается проверить, был ли Антон Е. причастен к поджогу релейных шкафов на перегоне «Кизитеринка — Александровка» 1 сентября.
Обращаем внимание, информация об этом пока не получила подтверждения в полиции или других правоохранительных органах, данные будут проверяться.