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В Ростовской области 10 сентября завершились выборы депутатов Заксобрания

В Ростовской области 10 сентября завершились выборы депутатов Заксобрания

10 сентября 2023, 17:49
Фото: vk.com/izbirkomro
В Ростовской области 10 сентября завершились выборы депутатов Заксобрания
В Ростовской области подошел к концу последний день выборов, о явке избирателей рассказали в Избиркоме региона.

В воскресенье, 10 сентября, ровно в 20.00 мск закрылись избирательные участки на территории Ростовской области. За два часа до закрытия подвели последние результаты явки избирателей, по итогам третьего дня голосования избирательные участки посетили 39,5% дончан. Днем ранее этот показатель составлял всего 29,6%.

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Теперь, когда выборы подошли к завершению, специалистам предстоит подсчитать голоса и объявить имена тех дончан, которым предстоит работать над законопроектами в парламенте региона.

Ранее стало известно, что к контролю за ходом выборов в Ростовской области 8–10 сентября привлекли более 20 тысяч наблюдателей.

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