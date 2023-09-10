В Ростовской области 10 сентября завершились выборы депутатов Заксобрания

В воскресенье, 10 сентября, ровно в 20.00 мск закрылись избирательные участки на территории Ростовской области. За два часа до закрытия подвели последние результаты явки избирателей, по итогам третьего дня голосования избирательные участки посетили 39,5% дончан. Днем ранее этот показатель составлял всего 29,6%.