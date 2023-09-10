В Ростовской области 10 сентября завершились выборы депутатов Заксобрания

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
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Updated Сегодня, 17:51
В воскресенье, 10 сентября, ровно в 20.00 мск закрылись избирательные участки на территории Ростовской области. За два часа до закрытия подвели последние результаты явки избирателей, по итогам третьего дня голосования избирательные участки посетили 39,5% дончан. Днем ранее этот показатель составлял всего 29,6%.
Теперь, когда выборы подошли к завершению, специалистам предстоит подсчитать голоса и объявить имена тех дончан, которым предстоит работать над законопроектами в парламенте региона.
Ранее стало известно, что к контролю за ходом выборов в Ростовской области 8–10 сентября привлекли более 20 тысяч наблюдателей.