В Ростовской области ищут водителя, который сбил девушку и скрылся с места аварии

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
По данным инспекторов, в субботу, 10 сентября, в 02.00 мск в Цимлянске на улице Гришина, 7 произошла авария с участием пешехода. По предварительной информации, неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил 25-летнюю девушку-пешехода, которая шла по краю проезжей части слева по ходу движения.
После столкновения водитель покинул место аварии, а девушку отвезли в больницу и госпитализировали. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии, для этого в ГИБДД попросили о помощи свидетелей и очевидцев ДТП.
Тех, кто обладает информацией об аварии, просят звонить по номерам дежурной части МВД «Волгодонское» по номеру 8(8639) 27-75-84 или в группу разбора ДТП по телефону 8(8639)27-76-05. Также можно позвонить на короткий номер 02.
Ранее девочка-подросток попала в больницу после наезда автомобиля.