В Ростовской области ищут водителя, который сбил девушку и скрылся с места аварии

По данным инспекторов, в субботу, 10 сентября, в 02.00 мск в Цимлянске на улице Гришина, 7 произошла авария с участием пешехода. По предварительной информации, неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил 25-летнюю девушку-пешехода, которая шла по краю проезжей части слева по ходу движения.