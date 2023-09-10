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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:09

В Ростовской области ищут водителя, который сбил девушку и скрылся с места аварии

В Ростовской области ищут водителя, который сбил девушку и скрылся с места аварии

10 сентября 2023, 10:07
Фото: УГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области ищут водителя, который сбил девушку и скрылся с места аварии
В Ростовской области ищут водителя, который в 02.00 мск сбил 25-летнюю девушку на улице Гришина в Цимлянске, об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По данным инспекторов, в субботу, 10 сентября, в 02.00 мск в Цимлянске на улице Гришина, 7 произошла авария с участием пешехода. По предварительной информации, неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил 25-летнюю девушку-пешехода, которая шла по краю проезжей части слева по ходу движения.

После столкновения водитель покинул место аварии, а девушку отвезли в больницу и госпитализировали. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии, для этого в ГИБДД попросили о помощи свидетелей и очевидцев ДТП.

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Тех, кто обладает информацией об аварии, просят звонить по номерам дежурной части МВД «Волгодонское» по номеру 8(8639) 27-75-84 или в группу разбора ДТП по телефону 8(8639)27-76-05. Также можно позвонить на короткий номер 02.

Ранее девочка-подросток попала в больницу после наезда автомобиля.

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