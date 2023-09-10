В Ростовской области неделю не будут работать радио и телевидение

В частности, 11 сентября перерывы в вещании ожидаются в Ремонтном (Ремонтненский район), 12 сентября — Валуевке (Ремонтненский район) и Земцовке (Боковский район), 13 сентября — Федосеевке (Заветинский район) и Поповке (Кашарский район), 14 сентября — Алексеево-Тузловке (Родионово-Несветайский район), Селивановской (Милютинский район) и Фомине (Заветинский район). В пятницу проблемы в работе радио и телевидения могут возникнуть у жителей Киселевки (Заветинский район) и Первомайского (Кашарский район).