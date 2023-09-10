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В Ростовской области неделю не будут работать радио и телевидение

В Ростовской области неделю не будут работать радио и телевидение

10 сентября 2023, 20:17
Фото: 1MI
В Ростовской области неделю не будут работать радио и телевидение
С 11 по 17 сентября в нескольких населенных пунктах Ростовской области будет прерываться сигнал радио и телевидения, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Начиная с понедельника, 11 сентября и до конца недели — 15 сентября, жители нескольких населенных пунктов Ростовской области могут столкнуться с проблемами в приеме радио- и телевизионного сигнала.

Временные перебои ожидаются в программе РТРС-2 и РТРС-1 в период с 10.00 до 16.00 мск и с 11.00 до 17.00 мск.

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В частности, 11 сентября перерывы в вещании ожидаются в Ремонтном (Ремонтненский район), 12 сентября — Валуевке (Ремонтненский район) и Земцовке (Боковский район), 13 сентября — Федосеевке (Заветинский район) и Поповке (Кашарский район), 14 сентября — Алексеево-Тузловке (Родионово-Несветайский район), Селивановской (Милютинский район) и Фомине (Заветинский район). В пятницу проблемы в работе радио и телевидения могут возникнуть у жителей Киселевки (Заветинский район) и Первомайского (Кашарский район).

В указанные дни в этих населенных пунктах возможны временные проблемы с приемом радио- и телевизионного сигнала.

Ранее стало известно, что системы GPS стали работать со сбоями в центре Ростова после падения беспилотника.

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