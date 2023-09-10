В Ростовской области ожидаются дожди и потепление до +26 градусов

В понедельник, 11 сентября, жителей Ростовской области ожидаются умеренные дожди с ветром скоростью до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов, а на севере составит +2-4 градуса. Днем воздух прогреется до +18-23 градусов.