В Ростовской области установили предельные цены на проезд по несуществующим дорогам

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Документ устанавливаем предельные цены за проезд по платным дорогам регионального и межмуниципального значения, а также их участкам, построенным или реконструированным на условиях концессии. Таких дорог в регионе пока еще нет, но это может говорить о том, что их появление это уже вопрос времени.
Постановление было подписано губернатором региона Василием Голубевым. В документе приводится два значения предельной стоимости для различных транспортных средств.
Первое касается проезда по платным автодорогам, а второе — по дорогам, которые являются отдельным искусственным дорожным сооружением, построенным на основании концессионных соглашений.
Для обычных легковых машин высотой не более двух метров максимальная стоимость проезда по платным дорогам составит 17 рублей за километр, а по указанным выше искусственным сооружениям — 85 рублей за километр.
Ранее стало известно, что платный участок дороги так называемой «Западной хорды» построит убыточная компания. Для этого будет заключено концессионное соглашение.
Платным участком дороги в Ростовской области в настоящее время является часть федеральной трассы М-4 «Дон». В планах также значилось сделать платным проезд по дороге «Таврида 2» из Ростова в Джанкой.