В Ростовской области установили предельные цены на проезд по несуществующим дорогам

Документ устанавливаем предельные цены за проезд по платным дорогам регионального и межмуниципального значения, а также их участкам, построенным или реконструированным на условиях концессии. Таких дорог в регионе пока еще нет, но это может говорить о том, что их появление это уже вопрос времени.