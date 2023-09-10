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Published Сегодня, 17:03

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Updated Сегодня, 17:05

В Ростовской области в трамваях появились терминалы для проверки оплаты проезда

В Ростовской области в трамваях появились терминалы для проверки оплаты проезда

10 сентября 2023, 17:03
Фото: 1MI
В Ростовской области в трамваях появились терминалы для проверки оплаты проезда
В Таганроге появились терминалы, которые позволят проверить факт оплаты проезда в городских трамваях, об этом сообщили в Telegram-канале «Таганрогского трамвая».

В субботу, 9 сентября, представители «Таганрогского трамвая» рассказали о нововведении в работе городского транспорта. Теперь в трамваях будут использовать специальные белые терминалы, с помощью которых контролеры будут проверять факт безналичной оплаты проезда.

В трамваях Таганрога будут выборочно проверять банковские, транспортные карты и смартфоны. Для этого будет достаточно приложить карту или смартфон к терминалу, и тот в свою очередь определит — прошла транзакция или нет.

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«Техника безошибочно определяет факт списания стоимости проезда при безналичной оплате, поэтому просим вас производить оплату сразу после посадки в вагон», — сказано в сообщении, представители компании добавили, что на этих терминалах нет опции списания денег с устройства или карты.

Ранее в Таганроге на маршруты выпустили дополнительные вагоны трамваев.

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#Ростовская область#Общественный транспорт#Таганрог#Надежда Пустяк#Трамвай#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Банковские карты#Терминалы#Оплата проезда
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