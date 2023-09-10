В Ростовской области в трамваях появились терминалы для проверки оплаты проезда

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В субботу, 9 сентября, представители «Таганрогского трамвая» рассказали о нововведении в работе городского транспорта. Теперь в трамваях будут использовать специальные белые терминалы, с помощью которых контролеры будут проверять факт безналичной оплаты проезда.
В трамваях Таганрога будут выборочно проверять банковские, транспортные карты и смартфоны. Для этого будет достаточно приложить карту или смартфон к терминалу, и тот в свою очередь определит — прошла транзакция или нет.
«Техника безошибочно определяет факт списания стоимости проезда при безналичной оплате, поэтому просим вас производить оплату сразу после посадки в вагон», — сказано в сообщении, представители компании добавили, что на этих терминалах нет опции списания денег с устройства или карты.
Ранее в Таганроге на маршруты выпустили дополнительные вагоны трамваев.