В Сети появились кадры затопления улицы Орбитальной в Ростове 10 сентября

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Telegram-канал «Новости Ростова Онлайн» поделился видеозаписью от подписчика, который стал очевидцем последствий коммунальной аварии на улице Орбитальной.
На кадрах подписчик едет по улице, которую затопило потоками воды, превратившимися в бурную реки за считанные минуты. Вода захлестывает бордюры, а проезжающие мимо автомобили поднимают в воздух фонтаны воды.
По словам очевидца, прорыв трубопровода произошел около 05.00 мск, и за некоторое время улицу залило настоящее «море».
«На Орбитальной всё стабильно: прорвало трубу, затопило дворы и улицы. За 10 минут проезжую часть залило по уровень бордюров», — рассказала автор, предположив, что жителей улицы ожидает длительное отключение воды.
Причины возникновения прорыва будут уточняться.
Ранее улицу Оганова затопило из-за сильного дождя.