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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Ростове улицу Орбитальную залило потоками воды 10 сентября

В Сети появились кадры затопления улицы Орбитальной в Ростове 10 сентября

10 сентября 2023, 07:17
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове улицу Орбитальную залило потоками воды 10 сентября

В Ростове улицу Орбитальную залило потоками воды 10 сентября

В Ростове на улице Орбитальной из-за коммунальной аварии по дорогам потекли реки воды, об этом сообщили очевидцы.

Telegram-канал «Новости Ростова Онлайн» поделился видеозаписью от подписчика, который стал очевидцем последствий коммунальной аварии на улице Орбитальной.

На кадрах подписчик едет по улице, которую затопило потоками воды, превратившимися в бурную реки за считанные минуты. Вода захлестывает бордюры, а проезжающие мимо автомобили поднимают в воздух фонтаны воды.

В Ростове улицу Орбитальную залило потоками воды 10 сентября
Видео: Видео Telegram-канала «Новости Ростова Онлайн» / rostovgazeta.ru

По словам очевидца, прорыв трубопровода произошел около 05.00 мск, и за некоторое время улицу залило настоящее «море».

«На Орбитальной всё стабильно: прорвало трубу, затопило дворы и улицы. За 10 минут проезжую часть залило по уровень бордюров», — рассказала автор, предположив, что жителей улицы ожидает длительное отключение воды.

Причины возникновения прорыва будут уточняться.

Ранее улицу Оганова затопило из-за сильного дождя.

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