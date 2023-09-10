В США рассмотрят поставку Киеву ракет ATACMS, способных долететь до Ростова-на-Дону

В издании отметили, что хотя Белый дом и настороженно относится к просьбам Киева передать им тактические ракеты, на Байдена и правительство давит конгресс США. Политики убеждены, что поставки необходимо одобрить, несмотря на риски использования Украиной ракет для атак по территории России, что в свою очередь приведет к эскалации конфликта.