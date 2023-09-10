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Published Сегодня, 14:15

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Updated Сегодня, 14:17

В США обсудят поставку Киеву ракет ATACMS, способных долететь до Ростовской области

В США рассмотрят поставку Киеву ракет ATACMS, способных долететь до Ростова-на-Дону

10 сентября 2023, 14:15
Фото: structure.mil.ru
В США обсудят поставку Киеву ракет ATACMS, способных долететь до Ростовской области
Президент США Джо Байден рассмотрит возможность поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS, способных долететь до Ростовской области, об этом сообщило издание RT.

Портал RT со ссылкой на Financial Times объявил, что Джо Байден готовится принять решение о поставке Украине ракет большой дальности ATACMS. Согласно открытым данным, ракеты класса «земля-земля» имеют дальность 300 километров.

США могут снова поставить Украине ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова
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В издании отметили, что хотя Белый дом и настороженно относится к просьбам Киева передать им тактические ракеты, на Байдена и правительство давит конгресс США. Политики убеждены, что поставки необходимо одобрить, несмотря на риски использования Украиной ракет для атак по территории России, что в свою очередь приведет к эскалации конфликта.

«Президент вскоре может разрешить передачу ATACMS», — сказано в источнике.

Обращаем внимание, эта информация пока не получила подтверждения со стороны Белого дома, данные уточняются.

Еще в июне в США стали обсуждать возможность передачи Украине ATACMS, однако уже несколько месяцев вопрос не движется с «мертвой точки».

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