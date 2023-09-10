В США рассмотрят поставку Киеву ракет ATACMS, способных долететь до Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Портал RT со ссылкой на Financial Times объявил, что Джо Байден готовится принять решение о поставке Украине ракет большой дальности ATACMS. Согласно открытым данным, ракеты класса «земля-земля» имеют дальность 300 километров.
В издании отметили, что хотя Белый дом и настороженно относится к просьбам Киева передать им тактические ракеты, на Байдена и правительство давит конгресс США. Политики убеждены, что поставки необходимо одобрить, несмотря на риски использования Украиной ракет для атак по территории России, что в свою очередь приведет к эскалации конфликта.
«Президент вскоре может разрешить передачу ATACMS», — сказано в источнике.
Обращаем внимание, эта информация пока не получила подтверждения со стороны Белого дома, данные уточняются.
Еще в июне в США стали обсуждать возможность передачи Украине ATACMS, однако уже несколько месяцев вопрос не движется с «мертвой точки».