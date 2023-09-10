Военный аналитик рассказал, почему украинские БПЛА долетают до Ростовской области

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
По мнению аналитика, для решения проблемы с атакой беспилотников на территорию Ростовской области необходимо задействовать огромные силы. В данный момент, подчеркнул Сивков, они направлены на решение иных задач.
Как отметил аналитик, в настоящее время в городских кварталах системы ПВО не устанавливают. Также вокруг городов нужно разместить радиолокационные станции, а небо должны патрулировать самолеты. Все это в данный момент осуществить невозможно, подчеркнул Сивков.
Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов перечислил, какие методы нужно внедрить для предотвращения атак беспилотников на Ростовскую область. В частности для этого нужно прикрыть системами ПВО города и заводы.