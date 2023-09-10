Военный аналитик рассказал, почему украинские БПЛА долетают до Ростовской области

Как отметил аналитик, в настоящее время в городских кварталах системы ПВО не устанавливают. Также вокруг городов нужно разместить радиолокационные станции, а небо должны патрулировать самолеты. Все это в данный момент осуществить невозможно, подчеркнул Сивков.