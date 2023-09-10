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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 06:10

Аналитик рассказал, почему БПЛА долетают до Ростовской области

Военный аналитик рассказал, почему украинские БПЛА долетают до Ростовской области

10 сентября 2023, 06:08
Фото: Midjourney
Аналитик рассказал, почему БПЛА долетают до Ростовской области
Причины, по которым беспилотники атакуют Ростовскую область, привел военный и политический аналитик, доктор военных наук Константин Сивков в интервью 161.ру.

По мнению аналитика, для решения проблемы с атакой беспилотников на территорию Ростовской области необходимо задействовать огромные силы. В данный момент, подчеркнул Сивков, они направлены на решение иных задач.

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Как отметил аналитик, в настоящее время в городских кварталах системы ПВО не устанавливают. Также вокруг городов нужно разместить радиолокационные станции, а небо должны патрулировать самолеты. Все это в данный момент осуществить невозможно, подчеркнул Сивков.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов перечислил, какие методы нужно внедрить для предотвращения атак беспилотников на Ростовскую область. В частности для этого нужно прикрыть системами ПВО города и заводы.

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