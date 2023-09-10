Ясно, но ветрено будет в Ростове 10 сентября

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Ветер в течение дня будет дуть северный с переходом на северо-западный. Скорость ветра днем будет достигать 10 метров в секунду.
Температура воздуха в дневные часы составит +25 градусов. К вечеру станет немного прохладнее — будет от +18 до +20 градусов.
В ночь на понедельник, 11 сентября, в донской столице похолодает до +14 градусов. При этом в начале неделе также будет ясно и до +24 градусов.
Ранее синоптики сообщили, что столбики термометров в ночные часы с 9 на 10 сентября опустятся в отдельных районах Ростовской области всего до +2 градусов.