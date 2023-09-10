rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Ясно, но ветрено будет в Ростове 10 сентября

Ясно, но ветрено будет в Ростове 10 сентября

10 сентября 2023, 05:29
Фото: 1MI
Ясно, но ветрено будет в Ростове 10 сентября
В воскресенье, 10 сентября, будет ясно и без осадков, сообщают метеорологи.

Ветер в течение дня будет дуть северный с переходом на северо-западный. Скорость ветра днем будет достигать 10 метров в секунду.

Температура воздуха в дневные часы составит +25 градусов. К вечеру станет немного прохладнее — будет от +18 до +20 градусов.

Синоптики рассказали, когда похолодает в Ростовской области
Узнать подробнее

В ночь на понедельник, 11 сентября, в донской столице похолодает до +14 градусов. При этом в начале неделе также будет ясно и до +24 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что столбики термометров в ночные часы с 9 на 10 сентября опустятся в отдельных районах Ростовской области всего до +2 градусов.

Читайте также:
В среду в Ростовской области похолодает до +6 градусов и начнутся дождиСиноптики пообещали жару на 1 сентября в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону днем 29 августа ожидается 30-градусная жара
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Тепло#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Температура#Скорость ветра#Ночь
Подпишитесь
Стало известно о расхождении в цифрах проголосовавших на участках в Ростове
Сегодня, 09:40
Дончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголя
Сегодня, 08:37
Менее трети избирателей Ростовской области пришли голосовать в первые два дня выборов
Сегодня, 08:09
Целебная грязь: По Богатяновскому спуску в Ростове потекли потоки воды цвета фекалий
Сегодня, 07:42
Проблемы с математикой и дверью: выборы в Ростовской области не обошлись без скандала
Сегодня, 06:59
Ростов назвали самым дорогим для жизни миллионником после Москвы
Сегодня, 06:54