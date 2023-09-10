Женщина с четырехлетним ребенком пострадали в ДТП с КамАЗом в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Авария произошла поздно вечером 8 сентября на трассе «Волгодонск-Зимовники». По предварительным данным, виновницей ДТП стала 32-летняя женщина, которая выбрала небезопасную дистанцию и въехала на своей иномарке в КамАЗ.
При этом от столкновения машины с грузовиком пострадала сама водитель иномарки и ее пассажир — четырехлетний ребенок. Их на скорой отвезли в больницу.
Однако на данный момент нет информации о состоянии их здоровья. Полиции предстоит установить причины случившегося.
Ранее в сети было опубликовано видео, на котором показаны последствия аварии, произошедшей 9 сентября в Ростовской области.