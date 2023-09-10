rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Женщина с 4-летним ребенком пострадали в ДТП с КамАЗом в Ростовской области

Женщина с четырехлетним ребенком пострадали в ДТП с КамАЗом в Ростовской области

10 сентября 2023, 06:01
Фото: 1MI
Женщина с 4-летним ребенком пострадали в ДТП с КамАЗом в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария, в результате которой травмы получили женщина и ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла поздно вечером 8 сентября на трассе «Волгодонск-Зимовники». По предварительным данным, виновницей ДТП стала 32-летняя женщина, которая выбрала небезопасную дистанцию и въехала на своей иномарке в КамАЗ.

Появились кадры с места страшного ДТП с бензовозом в Ростовской области
Узнать подробнее

При этом от столкновения машины с грузовиком пострадала сама водитель иномарки и ее пассажир — четырехлетний ребенок. Их на скорой отвезли в больницу.

Однако на данный момент нет информации о состоянии их здоровья. Полиции предстоит установить причины случившегося.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором показаны последствия аварии, произошедшей 9 сентября в Ростовской области.

Читайте также:
Три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростове-на-Дону 5 августаПоявились кадры с места страшного ДТП с бензовозом в Ростовской областиВ Ростовской области в ДТП с бензовозом погибли три человека
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Происшествие#Авария в Ростовской области#ДТП с ребенком#КамАЗ
Подпишитесь
Стало известно о расхождении в цифрах проголосовавших на участках в Ростове
Сегодня, 09:40
Дончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголя
Сегодня, 08:37
Менее трети избирателей Ростовской области пришли голосовать в первые два дня выборов
Сегодня, 08:09
Целебная грязь: По Богатяновскому спуску в Ростове потекли потоки воды цвета фекалий
Сегодня, 07:42
Проблемы с математикой и дверью: выборы в Ростовской области не обошлись без скандала
Сегодня, 06:59
Ростов назвали самым дорогим для жизни миллионником после Москвы
Сегодня, 06:54