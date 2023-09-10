Жители поселка Залесье под Батайском остались без воды из-за укладки нефтепровода

Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на пресс-секретаря администрации города Никиту Толкачева объявил, что в настоящий момент в Аксае проводят работы по укладке нефтяной трубы. В процессе укладки нефтепровода повредили трубу водопровода, и хотя водоснабжающая организация ЗАО «Нива» уже ликвидировала одну из течей — подача воды в поселок Залесье под Батайском была прекращена. В компании уточнили, что ожидают, когда будут готовы специальные хомуты для водопровода.