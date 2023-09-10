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Жители поселка Залесье под Батайском остались без воды из-за укладки нефтепровода

Жители поселка Залесье под Батайском остались без воды из-за укладки нефтепровода

10 сентября 2023, 12:26
Фото: 1MI
Жители поселка Залесье под Батайском остались без воды из-за укладки нефтепровода
Жители поселка в Ростовской области лишились воды как минимум на четыре дня из-за укладки нефтяной трубы, об этом сообщили в администрации Батайска.

Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на пресс-секретаря администрации города Никиту Толкачева объявил, что в настоящий момент в Аксае проводят работы по укладке нефтяной трубы. В процессе укладки нефтепровода повредили трубу водопровода, и хотя водоснабжающая организация ЗАО «Нива» уже ликвидировала одну из течей — подача воды в поселок Залесье под Батайском была прекращена. В компании уточнили, что ожидают, когда будут готовы специальные хомуты для водопровода.

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«Завтра, в понедельник продолжат ремонтные работы. Запуск воды к Залесью предварительно осуществится в течение двух суток после ремонта трубы», — рассказал Никита Толкачев, добавив, что воду жителям поселка завезут с помощью УЖКХ Батайска.

Ранее в Ростове объявили, что трубу на Орбитальной отремонтируют не раньше понедельника.

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