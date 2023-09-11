Антитеррористическую комиссию срочно созвали из-за резни в школе под Таганрогом

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Напомним, днем Ростовскую область облетела новость о резне в школе в хуторе Красный Десант. Подросток, чье лицо было скрыто маской, пришел в школу с ножом и напал на окружающих, которые пытались остановить его. Пострадали три человека.
Уже днем глава районной администрации Василий Даниленко в своем Telegram-канале сообщил, что незамедлительно выехал к месту происшествия. В настоящий момент местным жителям оказывают помощь, сообщается, что никто из учащихся в результате нападения не пострадал.
«Сегодня будет проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних в Неклиновском районе», — рассказал Василий Даниленко, добавив, что на месте происшествия работают следователи.