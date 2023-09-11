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Антитеррористическую комиссию срочно созвали из-за резни в школе под Таганрогом

Антитеррористическую комиссию срочно созвали из-за резни в школе под Таганрогом

11 сентября 2023, 12:38
Антитеррористическую комиссию срочно созвали из-за резни в школе под Таганрогом
В Неклиновском районе созвали срочное заседание комиссии по борьбе с терроризмом после нападения школьника с ножом на людей в Красном Десанте, об этом сообщил глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко.

Напомним, днем Ростовскую область облетела новость о резне в школе в хуторе Красный Десант. Подросток, чье лицо было скрыто маской, пришел в школу с ножом и напал на окружающих, которые пытались остановить его. Пострадали три человека.

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Уже днем глава районной администрации Василий Даниленко в своем Telegram-канале сообщил, что незамедлительно выехал к месту происшествия. В настоящий момент местным жителям оказывают помощь, сообщается, что никто из учащихся в результате нападения не пострадал.

«Сегодня будет проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних в Неклиновском районе», — рассказал Василий Даниленко, добавив, что на месте происшествия работают следователи.

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