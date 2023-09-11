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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Бизнесменов из Ростова осудили на 2 года колонии за ввоз и продажу сигарет из ЛДНР

Бизнесменов из Ростова осудили на 2 года колонии за ввоз и продажу сигарет из ЛДНР

11 сентября 2023, 14:06
Фото: pxhere.com
Бизнесменов из Ростова осудили на 2 года колонии за ввоз и продажу сигарет из ЛДНР
В Ростове огласили приговор предпринимателям, которые организовали незаконный канал сбыта немаркированных сигарет из ЛДНР в Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В понедельник, 11 сентября, в ведомстве объявили, что Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор местным жителям, которых подозревали в незаконной покупке, хранении и сбыте табачных изделий без маркировок.

В 2021 году оперативникам удалось установить, что подозреваемые Артем Авдалян с Андреем Пауковым с помощью своих связей организовали канал сбыта в Ростовской области сигарет и табака, незаконно ввезенных из ЛДНР.

Во время обысков складов бизнесменов обнаружили и изъяли табачную продукцию различных брендов, которые не имеют акцизной марки в России. В общей сложности на складах хранили около 140 тысяч пачек, их стоимость оценили в более чем 27 миллионов рублей.

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Осенью прошлого года в отношении Авдаляна, Паукова и их сообщников возбудили уголовное дело о производстве, приобретении, хранении и продаже товаров без маркировки.

Теперь суд признал подозреваемых виновными, оба мужчины проведут в колонии по два года и выплатят штрафы в размере 100 тысяч рублей каждый. Приговор уже обрел законную силу.

Ранее житель Новочеркасска продавал паленый алкоголь в бутылках из-под самого известного французского коньяка.

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