Бизнесменов из Ростова осудили на 2 года колонии за ввоз и продажу сигарет из ЛДНР

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В понедельник, 11 сентября, в ведомстве объявили, что Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор местным жителям, которых подозревали в незаконной покупке, хранении и сбыте табачных изделий без маркировок.
В 2021 году оперативникам удалось установить, что подозреваемые Артем Авдалян с Андреем Пауковым с помощью своих связей организовали канал сбыта в Ростовской области сигарет и табака, незаконно ввезенных из ЛДНР.
Во время обысков складов бизнесменов обнаружили и изъяли табачную продукцию различных брендов, которые не имеют акцизной марки в России. В общей сложности на складах хранили около 140 тысяч пачек, их стоимость оценили в более чем 27 миллионов рублей.
Осенью прошлого года в отношении Авдаляна, Паукова и их сообщников возбудили уголовное дело о производстве, приобретении, хранении и продаже товаров без маркировки.
Теперь суд признал подозреваемых виновными, оба мужчины проведут в колонии по два года и выплатят штрафы в размере 100 тысяч рублей каждый. Приговор уже обрел законную силу.
Ранее житель Новочеркасска продавал паленый алкоголь в бутылках из-под самого известного французского коньяка.