Буцаев рассказал об объеме инвестиций в объекты обращения с отходами в ДФО

Как информирует издание Vostokmedia, на Восточном экономическом форуме были подписаны дорожные карты для всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Российский экологический оператор выступает в роли ключевого финансирующего партнера в этих проектах. Также была достигнута договоренность на уровне правительства о том, что большую часть средств получат первые проекты, вошедшие в инвестиционную фазу. Об этом рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев в рамках сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла».