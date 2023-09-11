Буцаев рассказал об объеме инвестиций в объекты обращения с отходами в ДФО

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Как информирует издание Vostokmedia, на Восточном экономическом форуме были подписаны дорожные карты для всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Российский экологический оператор выступает в роли ключевого финансирующего партнера в этих проектах. Также была достигнута договоренность на уровне правительства о том, что большую часть средств получат первые проекты, вошедшие в инвестиционную фазу. Об этом рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев в рамках сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла».
Ставка на данный момент составляет 12 процентов, что выше, чем та, которая учитывалась при расчетах, — 8,5 процента. В таких условиях Российский экологический оператор будет финансировать проекты по мере их готовности. Первые проекты будут получать финансирование в объеме 95 процентов от общей стоимости проекта, а дальнейшие проекты будут финансироваться в зависимости от наличия у РЭО финансовых ресурсов.
Генеральный директор РЭО подчеркнул последовательную позицию руководства Магаданской области в работе над проектами, несмотря на присутствующие сложности в проектировании. На данный момент найден новый участок земли для строительства объекта, и в соответствии с ожиданиями в 2024 году проект перейдет в инвестиционную фазу. В Якутии также планируется начать строительство уже в следующем году.
После завершения строительства объекта на Камчатке ожидается, что он будет обеспечивать порядка 80 процентов потребности региона. В Ямало-Ненецком округе завершается проектирование. К концу октября — началу ноября текущего года ожидается завершение процедур по концессии. Затем, в 2024 году, проект перейдет в инвестиционную фазу.
Сессию «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» провели при поддержке компании «Российский экологический оператор» в рамках Восточного экономического форума — 2023, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.