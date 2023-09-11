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Дедушка привел внучку в школу и получил пять ножевых ранений в Ростовской области

Дедушка привел внучку в школу и получил пять ножевых ранений в Ростовской области

11 сентября 2023, 06:51
Фото: 1MI
Дедушка привел внучку в школу и получил пять ножевых ранений в Ростовской области
В Ростовской области вооруженный подросток ранил мужчину, который привел ребенка в школу, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

В поселке Красный Десант произошло нападение на персонал местной школы. Подросток с ножом пытался проникнуть в учебное заведение и напал на людей, в результате чего четверо оказались ранены. Очевидцам удалось остановить нападавшего и задержать.

Глава региона рассказал, что у подростка психическое заболевание и он учится в этой же школе. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.

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Telegram-канал пишет, что подростка на входе в школу попросили снять маску, но он вытащил нож и набросился на дежурных. Говорится, что очевидцем стал дедушка, который привел внучку на занятия.

«Мужчина вмешался и получил пять ножевых ранений. Его доставили в больницу Таганрога», — пишет канал. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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