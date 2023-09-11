Дедушка привел внучку в школу и получил пять ножевых ранений в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В поселке Красный Десант произошло нападение на персонал местной школы. Подросток с ножом пытался проникнуть в учебное заведение и напал на людей, в результате чего четверо оказались ранены. Очевидцам удалось остановить нападавшего и задержать.
Глава региона рассказал, что у подростка психическое заболевание и он учится в этой же школе. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.
Telegram-канал пишет, что подростка на входе в школу попросили снять маску, но он вытащил нож и набросился на дежурных. Говорится, что очевидцем стал дедушка, который привел внучку на занятия.
«Мужчина вмешался и получил пять ножевых ранений. Его доставили в больницу Таганрога», — пишет канал. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.