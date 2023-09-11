Депутат Федяев признал поражение на выборах в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:53
Он рассказал, что подсчеты еще идут, но итоги уже понятны. По его словам, у него больше не будет депутатского ресурса и он не сможет отправлять запросы по жалобам местных жителей.
Федяев пожелал удачи ростовчанам в решение проблем с помощью нового депутата. О результатах выборов он пообещал сообщить позже.
Ранее Федяев заявил, что его предало региональное отделение ЛДПР. В результате он пошел на выборы самостоятельно.
О том, как проходило голосование, читайте в материале RostovGazeta.