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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Как голосовали за депутата Наталью Оськину в Ростове

Депутат Оськина удивилась, что в Ростове на участке за нее проголосовал 21 избиратель

11 сентября 2023, 10:17
Фото: 1MI
Как голосовали за депутата Наталью Оськину в Ростове
Депутат ростовской городской думы Наталья Оськина удивилась тому, что за нее, по официальным данным, проголосовало мало людей. Об этом она сообщила корреспонденту Rostovgazeta.

Оськина рассказывает, что сегодня с утра горожане звонили ей и хотели поздравить с победой. Каково же было их удивление, когда узнавали, что депутат — не победила на выборах.

«На участок 1726 за меня приходили голосовать жители моего дома, окружающих домов, родители одноклассников моих детей. А официально по протоколу озвучили, что за меня отдал голос всего лишь 21 человек», — отмечает Оськина.

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Депутат добавляет, что составлено более 25 исков в суды. Более сотни жалоб подано по избирательному участку в правоохранительные органы.

Выяснить ситуацию в избиркоме Ростовской области оперативно не удалось. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что депутат Евгений Федяев признал поражение на выборах.

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