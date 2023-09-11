Депутат Оськина удивилась, что в Ростове на участке за нее проголосовал 21 избиратель

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Оськина рассказывает, что сегодня с утра горожане звонили ей и хотели поздравить с победой. Каково же было их удивление, когда узнавали, что депутат — не победила на выборах.
«На участок 1726 за меня приходили голосовать жители моего дома, окружающих домов, родители одноклассников моих детей. А официально по протоколу озвучили, что за меня отдал голос всего лишь 21 человек», — отмечает Оськина.
Депутат добавляет, что составлено более 25 исков в суды. Более сотни жалоб подано по избирательному участку в правоохранительные органы.
Выяснить ситуацию в избиркоме Ростовской области оперативно не удалось. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что депутат Евгений Федяев признал поражение на выборах.