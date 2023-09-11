Детская гонка с препятствиями «Казаки» прошла в Суворовском

— Наша федерация базируется в Суворовском районе, поскольку несколько лет назад здесь создали трассу для гонок с препятствиями. Сегодня здесь занимаются спортом все возрастные категории жителей: от самых маленьких до престарелых. А если учесть что район называется — Суворовский, в забегах с препятствиями присутствует и военно-прикладной характер. Еще ни один спорт, ни одна спортивная дисциплина не испортила человека. Наоборот — сделала его только лучше. Гонка с препятствиями воспитывает качество бойца, и если даже не каждый из сегодняшних участников станет воином в армии, в душе он все равно будет таким, и всегда настроенным на победу, — поделился Николай Бритвин.