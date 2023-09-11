Детская гонка с препятствиями «Казаки» прошла в Суворовском

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Корреспондент RostovGazeta побывал в центре спортивных событий.
Детская гонка с препятствиями «Казаки» проходит с 2021 года, как и другие состязания такого формата. Сегодня в Суворовском это целая серия забегов, где соревнуются как дети, так и взрослые.
Как отметил президент ростовской областной федерации гонок с препятствиями Николай Бритвин, это уникальное состязание тренирует не только выдержку и выносливость, но и характер.
— Наша федерация базируется в Суворовском районе, поскольку несколько лет назад здесь создали трассу для гонок с препятствиями. Сегодня здесь занимаются спортом все возрастные категории жителей: от самых маленьких до престарелых. А если учесть что район называется — Суворовский, в забегах с препятствиями присутствует и военно-прикладной характер. Еще ни один спорт, ни одна спортивная дисциплина не испортила человека. Наоборот — сделала его только лучше. Гонка с препятствиями воспитывает качество бойца, и если даже не каждый из сегодняшних участников станет воином в армии, в душе он все равно будет таким, и всегда настроенным на победу, — поделился Николай Бритвин.
В этот раз в экстремальной гонке принимали участие дети трех возрастных категорий: 9-11лет, 12-14 и 15 — 17 лет. Протяженность трассы забега составляла 800 метров, на которых каждого из участников ожидало по 12 препятствий. Детям необходимо было не только пробежать заданное расстояние, но и залезть по канату, пройти рукоход, брусья и многое другое.
Неоднократный победитель в разных категориях, 12-летний Сергей Минченок, участвовавший во всех гонках с препятствиями, рассказывает, что для него самое сложное это непосредственно сам бег по пересеченной местности.
— Первые гонки для меня конечно был незабываемыми. Я попробовал как это и получил эмоции на всю жизнь. Теперь жду эти экстремальные забеги с нетерпением. Сегодня так же принимаю участие в гонке с препятствиями и настроен на победу. Сама трасса для меня непростая, но мы и не строим легких трасс. Самое сложное это наверное бег. Но думаю, что и сегодня я выступлю на уровне, хотя с Азова приехали ребята, которые способны составить реальную конкуренцию, — говорит участник соревнований.
Гонка с препятствиями для детей «Казаки» собрала в этот день порядка 100 участников. Здесь были представители федерации бега с препятствиями из Азова, воспитанники Донской православной казачьей общины «Спас» из различных юртов, ребята из детского приюта и дети, занимающиеся в МЧС. Хотя, и многие участники из области, в связи с началом учебного года, приехать на забег не смогли. В этом смысле у ростовчан было некоторое преимущество.
Например, житель соседнего с Суворовским, Ворошиловского района, Валерий Кузнецов приехал с двумя детьми уже в третий раз. Правда в экстремальных забегах принимает участие только его старшая дочь, а сын, хоть и готов к гонкам с препятствиями, но пока еще не проходит по возрасту.
— Подобные забеги с препятствиями не просто нужны для развития детей, а крайне необходимы, также как и спортивные площадки. Мои дети несколько лет занимаются армейским рукопашным боем, и рано или поздно, и на их груди появятся медали за первые места в гонках с препятствиями, — отмечает отец двоих детей.
Все участники гонки получили медали финишеров, дизайн которых был создан специально для экстремальных забегов «Казаки». Победители же получили памятные призы и подарки от организаторов и спонсоров турнира. Ознакомиться со списком победителей и фото-, видеоматериалами можно в группе ВКонтакте.