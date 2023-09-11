«Единая Россия» дополнит народную программу дончан новыми предложениями

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Сегодня 11 сентября в пресс-центре «Дон 24» Ростовское региональное отделение «Единой России» подвело итоги выборов в Законодательное Собрание региона. О результатах борьбы за места в донском парламенте седьмого созыва рассказал секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Таких результатов, которые получила «Единая Россия» на Дону еще ни разу не было. Из 60 мандатов, 54 остались за партией большинства. Даже такие территориальные группы как Таганрог, после выборов 2023 года закрепились за депутатами партии власти.
Как отметил Александр Ищенко, выборы были исключительно конкурентными. За каждый мандат боролись по 10 кандидатов. От «Единой России» участвовало 60 кандидатов по партийному списку и 27 кандидатов по одномандатным избирательным округам. По предварительным подсчетам, явка избирателей составила 42%.
— «Единая Россия» получила 68,28% голосов, а также победила в 37 одномандатных избирательных округах. Это позволит нам сформировать квалифицированное большинство в новом созыве донского парламента с 54 мандатами, что на 8 мандатов больше прошлого созыв. В донском парламенте партия еще никогда не имела столько депутатских мандатов, — пояснил секретарь регионального отделения партии.
Он также добавил, что такой результат связан с работой депутатов «Единой России», которые выполняют взятые на себя обязательства, и совершенно точно, будут готовы решать все социально-экономические задачи по развитию Ростовской области и в будущую парламентскую «пятилетку».
— Поддержка избирателей позволит сформировать фракцию большинства и продолжить реализацию программ развития региона и муниципалитетов. В народную программу будут внесены новые задачи, о которых говорили люди на встречах с кандидатами, и мы будем их решать, — сказал Александр Ищенко.
Напомним, что общеобластную часть партийного списка «Единой России» возглавлял губернатор Ростовской области, член Высшего совета партии Василий Голубев, также в «тройке» лидеров были главный врач Новочеркасской БСМП Борис Гуркин и участник СВО Дмитрий Суворов.
Борис Гуркин заверил журналистов, что его многолетний опыт работы в здравоохранении поможет решить наболевшие вопросы региона. В частности, привлечь новые кадры в донскую медицину. Правда для решения этого вопроса потребуются новые законодательные решения. Также из приоритетных направлений он выделил и поддержку медиков-волонтеров.
Говорили на встрече и о победах. Важной для партии стала поддержка избирателей в Таганроге и Таганрогском одномандатном избирательном округе №22, где ранее избирались представители оппозиции. Теперь Таганрог закрепился за депутатом от «Единой России», по итогам голосования депутатом Заксобрания стала директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева.
Кстати, на выборах местного уровня, единороссы также получили в этом году рекордное количество мандатов. На выборах депутатов Новошахтинской городской Думы, им досталось 23 из 25 депутатских мандатов.
Если говорить в целом, на выборах 2023 года «Единая Россия» получила более 88% мандатов из шести партий, претендующих на места как в Законодательном собрании региона, так и в Думы других муниципалитетов.