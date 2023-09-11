Эксперты рассказали, как преодолела санкции отрасль телекоммуникаций в России

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
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Updated Сегодня, 20:27
Сегодня в сфере телекоммуникаций действуют около 9,8 тысячи организаций, большинство из которых — частные предприятия. Ежемесячно они предоставляют услуги населению на сумму 132 миллиарда рублей, пишет RuNews24.Ru.
Для отслеживания курсов акций телекоммуникационных компаний на Мосбирже используется индекс MOEXTL.
Отрасль телекоммуникаций пережила период неопределенности после начала СВО, включая санкции. Это привело к стагнации в 2022 году. Однако уже в первом полугодии 2023 года прибыль телекоммуникационной отрасли составила 191 миллиард рублей, что на 59% выше, чем в первом полугодии 2022 года. Оборот отрасли в июле составил 216 миллиардов рублей, увеличившись на 11% за год.
Такой рост был обусловлен не только быстрым восстановлением отечественной экономики, но и высокой прибыльностью телекоммуникационной отрасли. По данным Росстата, рентабельность продажи услуг связи составила 22%, что превышает среднюю норму в России (13%).
Качество телекоммуникационной отрасли также улучшилось за последнее десятилетие. Однако Россия все еще отстает от других стран по показателям скорости интернета. Территориальные особенности и неравномерное распределение населения являются одной из причин такого положения дел. Санкционное давление также оказывает негативное влияние на отрасль.
Однако стоимость интернета в России является одной из самых доступных в мире. Жители Китая платят в два раза больше, а США — в 12 раз больше.
Дальнейшие перспективы телекоммуникационной отрасли тесно связаны с государством. В настоящее время реализуется национальная программа «Цифровая экономика», которая получила финансирование в размере 879 миллиардов рублей на период с 2019 по 2024 годы. Более долгосрочные планы содержатся в проекте стратегии развития отрасли связи РФ до 2035 года. Компании также активно используют параллельный импорт, приобретают оборудование в Китае и разрабатывают собственные проекты.