Эксперты рассказали, как преодолела санкции отрасль телекоммуникаций в России

Отрасль телекоммуникаций пережила период неопределенности после начала СВО, включая санкции. Это привело к стагнации в 2022 году. Однако уже в первом полугодии 2023 года прибыль телекоммуникационной отрасли составила 191 миллиард рублей, что на 59% выше, чем в первом полугодии 2022 года. Оборот отрасли в июле составил 216 миллиардов рублей, увеличившись на 11% за год.