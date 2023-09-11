rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Глава Ростовской области Голубев провел ротацию кадров среди заместителей

Глава Ростовской области Голубев провел ротацию кадров среди заместителей

11 сентября 2023, 13:38
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Голубев провел ротацию кадров среди заместителей
В правительстве Ростовской области, по решению губернатора Василия Голубева, произошли кадровые перестановки, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В понедельник, 11 сентября, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документы, которые определяют структурные и кадровые перестановки в правительстве.

Теперь должность первого замгубернатора заменили должностью первого заместителя губернатора по вопросам экономики, им стал Александр Скрябин. К его прежним полномочиям добавили решение вопросов развития потребрынка Ростовской области.

Замгубернатора Игорь Сорокин рассказал о ситуации с бензином в Ростовской области
Узнать подробнее

Второй указ губернатора касался нового поста замгубернатора — министра сельского хозяйства. Эту должность занял глава Минсельхоза и продовольствия региона Константин Рачаловский, теперь кроме прежних обязанностей замгубернатора предстоит отвечать за вопросы ветеринарного и технического надзора.

В то же время замгубернатора Сергею Бодрякову поручили курировать сферу природных ресурсов и экологии.

Благодаря этим изменениям число заместителей главы региона осталось прежним.

Ранее стало известно, что экс-замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров устроился на работу без зарплаты.

Читайте также:
Стало известно, какую должность займет первый замгубернатора Ростовской областиВ Ростовской области уволился первый замгубернатора Виктор ГончаровПрезидент Путин назначил двух судей в Ростовской области
#Общество#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Правительство#18+#Региональное правительство
Подпишитесь
Подросток ранил ножом четырех человек возле школы в Ростовской области
Сегодня, 05:44
Стало известно, кто пострадал во время резни у школы в Ростовской области 11 сентября
Сегодня, 06:30
Один человек погиб в аварии с поездом в Ростовской области
Сегодня, 05:02
Депутат Федяев признал поражение на выборах в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:46
В Ростовской области неделю не будут работать радио и телевидение
Вчера, 20:17
В Ростовской области назвали состояние раненых после вооруженного нападения у школы
Сегодня, 06:06