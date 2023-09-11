Глава Ростовской области Голубев провел ротацию кадров среди заместителей

Второй указ губернатора касался нового поста замгубернатора — министра сельского хозяйства. Эту должность занял глава Минсельхоза и продовольствия региона Константин Рачаловский, теперь кроме прежних обязанностей замгубернатора предстоит отвечать за вопросы ветеринарного и технического надзора.