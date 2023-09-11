Глава Ростовской области Голубев провел ротацию кадров среди заместителей

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
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Updated Сегодня, 13:40
В понедельник, 11 сентября, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документы, которые определяют структурные и кадровые перестановки в правительстве.
Теперь должность первого замгубернатора заменили должностью первого заместителя губернатора по вопросам экономики, им стал Александр Скрябин. К его прежним полномочиям добавили решение вопросов развития потребрынка Ростовской области.
Второй указ губернатора касался нового поста замгубернатора — министра сельского хозяйства. Эту должность занял глава Минсельхоза и продовольствия региона Константин Рачаловский, теперь кроме прежних обязанностей замгубернатора предстоит отвечать за вопросы ветеринарного и технического надзора.
В то же время замгубернатора Сергею Бодрякову поручили курировать сферу природных ресурсов и экологии.
Благодаря этим изменениям число заместителей главы региона осталось прежним.
Ранее стало известно, что экс-замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров устроился на работу без зарплаты.