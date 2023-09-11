Годовалый ребенок из Шахт погиб в огне из-за шалости старшего брата

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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Updated Сегодня, 15:57
В понедельник, 11 сентября, в 16.32 мск спасатели получили сигнал о пожаре в Шахтах. Загорелся частный дом на улице Милиционной, 41. К месту происшествия выехали восемь спасателей и две единицы спецтехники, которым предстояло ликвидировать огонь на площади 12 квадратных метров.
Спустя 20 минут огонь удалось потушить, жертвой происшествия стал годовалый ребенок.
«Причиной пожара стала шалость с огнем трехлетнего брата», — сказано в сообщении ГУ МЧС по Ростовской области. Это уже четвертый случай с начала года, когда дети погибают в огне.
МЧС призывает родителей быть внимательными и осторожными и не оставлять детям доступ к спичкам и зажигалкам, чтобы предотвратить трагедию.
Ранее двухлетний ребенок заживо сгорел в автомобиле.