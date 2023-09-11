«Интеррос», Atomyze и Эрмитаж создали арт-токен на фрески Рафаэля

Уникальность этих токенов в том, что они зафиксировали в цифровом виде облик фресок до их реставрации. Все приобретатели токенов будут проходить идентификацию в Росбанке, что даст гарантию и защиту, а ещё правообладатели арт-токенов имеют право на членство в Клубе цифровых меценатов при Эрмитаже.