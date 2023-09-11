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«Интеррос», Atomyze и Эрмитаж создали арт-токен на фрески Рафаэля

«Интеррос», Atomyze и Эрмитаж создали арт-токен на фрески Рафаэля

11 сентября 2023, 14:54
Фото: Росконгресс
Уникальный отечественный проект по выпуску цифровых финансовых активов на предметы искусства представили «Интеррос», Atomyze и Государственный Эрмитаж на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме.

В рамках данного проекта были выпущены первые отечественные арт-токены на фрески школы Рафаэля, хранящиеся в Эрмитаже, — «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу», « Венера и Адонис», пишет newizv.ru.

Уникальность этих токенов в том, что они зафиксировали в цифровом виде облик фресок до их реставрации. Все приобретатели токенов будут проходить идентификацию в Росбанке, что даст гарантию и защиту, а ещё правообладатели арт-токенов имеют право на членство в Клубе цифровых меценатов при Эрмитаже.

Член-корреспондент Российской академии художеств и завкафедрой истории искусства и гуманитарных наук МГХПА имени Строганова Кирилл Гаврилин обратил внимание на возможности, которые появляются благодаря новым технологиям. Например, цифровизация предоставляет более широкий доступ к произведениям искусства. Также инновации привлекают молодежь, воспитывая, по сути, новое поколение.

В свою очередь, гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин отметил, что токенизация может помочь реставрации хранящихся в различных коллекциях произведений искусства. Авторы проекта уже заявили, что полученные от продажи токенов средства будут направлены на реставрацию других экспонатов Эрмитажа. А в будущем в эту работу будут вовлекаться и другие музеи нашей страны.

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