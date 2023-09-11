Константин Владимирович Церазов: «Рынок по-прежнему обладает потенциалом роста»

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
По мнению эксперта, росту индекса Мосбиржи способствовали слабый рубль, открытие показателей отчетностей, объявления компаний о выплате дивидендов и корпоративные новости. По итогам августа индекс Мосбиржи прибавил 5%, индекс РТС отметился скромным ростом на 0,16%. Лидерами роста стали компании транспортного сектора, который прибавил 17,2% и сектора информационных технологий, показавшего рост на 10%.
В августе продолжилась тенденция ослабления рубля, который в первой половине месяца обновил минимумы, пробив психологически важную отметку 100 руб/долл. На внеочередном заседании Банка России 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу до 12%. Впрочем, значительного укрепления рубля не произошло, отечественная валюта к концу месяца торговалась в коридоре 95-97 руб/долл. По данным аналитиков банка «Открытие», за август рубль потерял 5% к доллару, и 3,6% к евро. Следующее заседание, на котором банк России рассмотрит вопрос ставки, состоится 15 сентября, напоминает Константин Церазов.
Котировки нефти марки Brent на фоне ожиданий продолжения сокращения добычи со стороны России и Саудовской Аравии и надежд на восстановление спроса в Китае в августе обновляли годовые максимумы, прибавив за август порядка 1,5%. Особым вниманием инвесторов пользовались акции Магнита, который завершил выкуп акций у зарубежных инвесторов, а также Лукойла — на фоне ожиданий дивидендов и обратного выкупа акций у нерезидентов с дисконтом до 25%, отмечает экс-топ-менеджер «Открытия» Константин Церазов. Список отчитавшихся компаний в августе пополнился эмитентами, которые решили вернуться к открытию финансовых показателей — так, по МСФО отчитались ОГК-2 и ГК «ПИК».
Рынок по-прежнему обладает потенциалом роста в сентябре, считает Константин Церазов. По мнению экономиста, при отсутствии усиления геополитических рисков рынок может продолжить движение к уровням 3320-3350 пунктов. Открытие среднесрочных позиций, полагает Константин Церазов, целесообразно по акциям Мосбиржи, Сбербанка и Магнита, в фокусе внимания останутся также и дивидендные истории.