Летняя погода вернется в Таганрог и Ростов в начале рабочей недели

Синоптики объявили, что ближайшие двое суток, 12 и 13 сентября, в Ростове-на-Дону и Таганроге ожидается потепление до +24 градусов. По прогнозам синоптиков, в Ростове и Таганроге утихнет ветер, его скорость снизится до двух-семи метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +12 градусов, а днем температура увеличится до +23-24 градусов.