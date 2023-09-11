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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 12:02

Летняя погода вернется в Таганрог и Ростов в начале рабочей недели

Летняя погода вернется в Таганрог и Ростов в начале рабочей недели

11 сентября 2023, 11:59
Фото: 1MI
Летняя погода вернется в Таганрог и Ростов в начале рабочей недели
В Ростове и Таганроге ожидается потепление до +24 градусов, об этом сообщили синоптики.

Напомним, последние несколько дней в Ростовской области сохранялась холодная погода, хотя осадков было немного, температура воздуха редко поднималась выше +18-20 градусов.

Жаркая погода сохранится в Ростове-на-Дону в начале сентября
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Синоптики объявили, что ближайшие двое суток, 12 и 13 сентября, в Ростове-на-Дону и Таганроге ожидается потепление до +24 градусов. По прогнозам синоптиков, в Ростове и Таганроге утихнет ветер, его скорость снизится до двух-семи метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +12 градусов, а днем температура увеличится до +23-24 градусов.

Подобная погода сохранится до четверга, 14 сентября.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в сентябре.

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