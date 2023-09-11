Летняя погода вернется в Таганрог и Ростов в начале рабочей недели

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Напомним, последние несколько дней в Ростовской области сохранялась холодная погода, хотя осадков было немного, температура воздуха редко поднималась выше +18-20 градусов.
Синоптики объявили, что ближайшие двое суток, 12 и 13 сентября, в Ростове-на-Дону и Таганроге ожидается потепление до +24 градусов. По прогнозам синоптиков, в Ростове и Таганроге утихнет ветер, его скорость снизится до двух-семи метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +12 градусов, а днем температура увеличится до +23-24 градусов.
Подобная погода сохранится до четверга, 14 сентября.
Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в сентябре.