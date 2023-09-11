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Москвич обратился в полицию из-за венка в цветах флага Ростовской области

Москвич обратился в полицию из-за венка в цветах флага Ростовской области

11 сентября 2023, 14:10
Фото: donland.ru
Москвич обратился в полицию из-за венка в цветах флага Ростовской области
Житель Москвы усмотрел в прислоненном к памятнику атамана Платова в венке в цветах флага Ростовской области украинский символ и заявил об этом в полицию, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Житель столицы позвонил в полицию и рассказал о венке, который он заметил у памятника Платову — атаману Донского казачьего войска, участнику войны 1812 года, основателю Новочеркасска. Венок был выполнен в цветах флага Ростовской области — синем, желтом и красном.

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Москвич обратился в полицию из-за венка в цветах флага Ростовской области
Видео: donland.ru

Однако именно красную полосу бдительный москвич не разглядел, а потому принял венок за украинский символ и решил пожаловаться в полицию. Приехавшие на место сотрудники полиции объяснили заявителю, что третий цвет — красный — указывает на то, что это символ Ростовской области. К тому же, на венок была повязана георгиевская ленточка. Место инцидента стражи правопорядка осмотрели, но взволновавший москвича венок решили не трогать и оставили у памятника.

Ранее жителя Ростова взволновали выкрашенные в синий и желтый цвета качели в Левобережном парке.

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