Москвич обратился в полицию из-за венка в цветах флага Ростовской области

Однако именно красную полосу бдительный москвич не разглядел, а потому принял венок за украинский символ и решил пожаловаться в полицию. Приехавшие на место сотрудники полиции объяснили заявителю, что третий цвет — красный — указывает на то, что это символ Ростовской области. К тому же, на венок была повязана георгиевская ленточка. Место инцидента стражи правопорядка осмотрели, но взволновавший москвича венок решили не трогать и оставили у памятника.