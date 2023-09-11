Москвич обратился в полицию из-за венка в цветах флага Ростовской области

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Житель столицы позвонил в полицию и рассказал о венке, который он заметил у памятника Платову — атаману Донского казачьего войска, участнику войны 1812 года, основателю Новочеркасска. Венок был выполнен в цветах флага Ростовской области — синем, желтом и красном.
Однако именно красную полосу бдительный москвич не разглядел, а потому принял венок за украинский символ и решил пожаловаться в полицию. Приехавшие на место сотрудники полиции объяснили заявителю, что третий цвет — красный — указывает на то, что это символ Ростовской области. К тому же, на венок была повязана георгиевская ленточка. Место инцидента стражи правопорядка осмотрели, но взволновавший москвича венок решили не трогать и оставили у памятника.
Ранее жителя Ростова взволновали выкрашенные в синий и желтый цвета качели в Левобережном парке.