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Published Сегодня, 12:58

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Updated Сегодня, 13:00

«На адреналине»: племянник рассказал, как убили его дядю в Таганроге

«На адреналине»: племянник рассказал, как одним ударом убили его дядю в Таганроге

11 сентября 2023, 12:58
Фото: Photo Daniel./cc by sa 3.0/wikimedia.org
«На адреналине»: племянник рассказал, как убили его дядю в Таганроге

Племянник умершего после удара жителя Таганрога рассказал подробности конфликта

Причина смерти жителя Таганрога Сергея Радченко вызывает много вопросов у родных. Об этом сообщил корреспонденту RostovGazeta племянник умершего Антон Шевцов.

Напомним, что причиной смерти жителя Таганрога стал конфликт с водителем.

Переходя улицу с приятелями и супругой, Сергей Радченко резко высказался в адрес проехавшего мимо них автомобиля. Оказалось, что за рулем был чемпион по кикбоксингу. Он остановил машину, подошел к возмутившимся друзьям и ударил Сергея Радченко. На следующее утро он умер.

«Бросается в глаза то, как „чемпион“ сперва полностью признал свою вину. Потом не стал давать показания. А после и вовсе заявил, что на него напали. Но позвольте, его внушительные размеры и боевые навыки вряд ли могут сделать его жертвой во всей этой истории. Однако попытка ходатайствовать о проведении проверки этих показаний на полиграфе, была отклонена. Оно и понятно, сразу же будет видно, какую „правду“ говорит человек», — отмечает Антон Шевцов.

Собеседник задается вопросом — если «спортсмен» стал жертвой нападения, то почему у него отсутствовали какие-либо телесные повреждения? Почему он не позвонил в дежурную часть?

«Сокрушительный удар»: житель Таганрога умер от побоев на улице посреди бела дня
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На следующее утро Сергей Радченко умер.На следующее утро Сергей Радченко умер.
На следующее утро Сергей Радченко умер.
Фото: Антон Шевцов / rostovgazeta.ru

«Интересно и то, что свой автомобиль „чемпион“ продал на следующий день с целью уйти от ответственности», — утверждает Антон.

Больше всего, по словам собеседника, родных возмутил вопрос, который задавали судмедэксперту. А именно — мог ли усопший получить увечья от падения с высоты собственного роста на землю, поросшую травой?

«Именно эта версия кажется следствию более правдоподобной, чем та, при которой человек с блестящей спортивной подготовкой под всплеском адреналина нанес отточенный и доведенный до автоматизма удар. Причем нанес его не сопернику на ринге, а человеку на улице, не подготовленному, на 20 килограммов меньше по весу, и прямо в область правого глаза, где у Сергея и обнаружены повреждения», — добавляет племянник.

Ранее RostovGazeta сообщала о драке между военным и самокатчиком в центре Ростова.

Очевидцы сообщили о драке между военным и самокатчиком в центре Ростова 25 августа
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