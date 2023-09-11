«На адреналине»: племянник рассказал, как одним ударом убили его дядю в Таганроге

«Бросается в глаза то, как „чемпион“ сперва полностью признал свою вину. Потом не стал давать показания. А после и вовсе заявил, что на него напали. Но позвольте, его внушительные размеры и боевые навыки вряд ли могут сделать его жертвой во всей этой истории. Однако попытка ходатайствовать о проведении проверки этих показаний на полиграфе, была отклонена. Оно и понятно, сразу же будет видно, какую „правду“ говорит человек», — отмечает Антон Шевцов.