«На адреналине»: племянник рассказал, как одним ударом убили его дядю в Таганроге

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Напомним, что причиной смерти жителя Таганрога стал конфликт с водителем.
Переходя улицу с приятелями и супругой, Сергей Радченко резко высказался в адрес проехавшего мимо них автомобиля. Оказалось, что за рулем был чемпион по кикбоксингу. Он остановил машину, подошел к возмутившимся друзьям и ударил Сергея Радченко. На следующее утро он умер.
«Бросается в глаза то, как „чемпион“ сперва полностью признал свою вину. Потом не стал давать показания. А после и вовсе заявил, что на него напали. Но позвольте, его внушительные размеры и боевые навыки вряд ли могут сделать его жертвой во всей этой истории. Однако попытка ходатайствовать о проведении проверки этих показаний на полиграфе, была отклонена. Оно и понятно, сразу же будет видно, какую „правду“ говорит человек», — отмечает Антон Шевцов.
Собеседник задается вопросом — если «спортсмен» стал жертвой нападения, то почему у него отсутствовали какие-либо телесные повреждения? Почему он не позвонил в дежурную часть?
«Интересно и то, что свой автомобиль „чемпион“ продал на следующий день с целью уйти от ответственности», — утверждает Антон.
Больше всего, по словам собеседника, родных возмутил вопрос, который задавали судмедэксперту. А именно — мог ли усопший получить увечья от падения с высоты собственного роста на землю, поросшую травой?
«Именно эта версия кажется следствию более правдоподобной, чем та, при которой человек с блестящей спортивной подготовкой под всплеском адреналина нанес отточенный и доведенный до автоматизма удар. Причем нанес его не сопернику на ринге, а человеку на улице, не подготовленному, на 20 килограммов меньше по весу, и прямо в область правого глаза, где у Сергея и обнаружены повреждения», — добавляет племянник.
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